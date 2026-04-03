Πρώτο Πάσχα για τον Πάπα Λέων: Τι πιστεύουν οι καθολικοί για τον νέο ποντίφικα ένα χρόνο μετά

Καθώς ο Πάπας Λέων γιορτάζει το πρώτο του Πάσχα μετά την εκλογή του, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατο του προκατόχου του, οι καθολικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν τι είδους ποντίφικας είναι.

Σε αντίθεση με τον χαρισματικό αλλά και συχνά διχαστικό Πάπα Φραγκίσκο, ο Λέων είναι ήρεμος και διπλωματικός, ενόψει της φετινής γιορτής που πέφτει σε μια δύσκολη συγκυρία, με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ποντίφικας έχει καταδικάσει έμμεσα τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ την Κυριακή των Βαΐων έκανε την πιο έντονη δημόσια δήλωσή του, λέγοντας ότι ο Θεός αγνοεί τις προσευχές ηγετών «με χέρια γεμάτα αίμα».

Παρότι σπάνια αναφέρει ηγέτες με το όνομά τους, ο Λέων προέτρεψε πρόσφατα τον Τραμπ να βρει έναν «δρόμο εξόδου» για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Πάπας Λέων: Διακριτική επιρροή και διπλωματία

Κάποιοι Καθολικοί ζητούν από τον Πάπα να πάρει πιο ξεκάθαρη θέση σε παγκόσμιες κρίσεις.

Όπως η ανέφερε μία γυναίκα «είναι καλός άνθρωπος με καλές προθέσεις, αλλά πρέπει να μιλήσει πιο δυνατά, ειδικά για τον Τραμπ». Παρόμοια άποψη έχει και μία εργαζόμενη σε κατάστημα στο Βατικανό, που θεωρεί ότι η εποχή δεν είναι για δισταγμούς.

Αν και δεν κάνει πάντα δημόσιες δηλώσεις, ο Πάπας Λέων χρησιμοποιεί την επιρροή του με διακριτικό τρόπο, με στόχο την αποτελεσματικότητα παρά την εντύπωση.

Ένας συντάκτης της La Repubblica, σημείωσε ότι ο Λέων λειτουργεί ως μεσολαβητής, παρεμβαίνοντας στη Βενεζουέλα και την Κούβα και προσπαθώντας να αποτρέψει στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ. Παράλληλα, σε ιδιωτικές συναντήσεις προσπαθεί να επηρεάσει ηγέτες και να προωθήσει την ειρήνη χωρίς θορυβώδεις δημόσιες δηλώσεις.

Καθώς πλησιάζει η Κυριακή του Πάσχα, αναμένεται ο Λέων να ενισχύσει τη θέση του κατά του πολέμου στο Ιράν και άλλων συγκρούσεων, χρησιμοποιώντας το λόγο του για να προωθήσει την ειρήνη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, ενώ δεν έχει την ίδια «θεατρικότητα» με τον Φραγκίσκο, τα λόγια του Πάπα είναι σαφή και με νόημα, και η πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του την Κυριακή των Βαΐων, δείχνει ότι η φωνή του αρχίζει να γίνεται πιο ηχηρή.

Πηγή: lifo.gr