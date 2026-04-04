Υπέκυψε στα τραύματα του και δεύτερο πρόσωπο από το θανατηφόρο στα κατεχόμενα - Τρεις νοσηλεύονται σε νοσοκομείο

Δύτερο άτομο που τραυματίστηκε χθες, Παρασκευή στη μετωπική σύγκρουση οχημάτων στον δρόμο Τρικώμου – Καρπασίας κοντά στο χωριό Ταύρος, υπέκυψε σήμερα.

Τα δύο θύματα του νέου τροχαίου δυστυχήματος είναι ο ένας οδηγός, 71 ετών, ο Τζεμάλ Τεμέλ, ο οποίος απεβίωσε χθες κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου και ο 64χρονος Χουσεΐν Νουρτσίν που υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα.

Τρία άλλα άτομα που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Τεμέλ με κατεύθυνση από την Καρπασία στην Αμμόχωστο εισήλθε στη δεξιά πλευρά του δρόμου και συγκρούστηκε με όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση που οδηγούσε 26χρονος.