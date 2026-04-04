Χειροπέδες σε δύο 38χρονους: Πάνω από ένα κιλό μεθαμφεταμίνης εντόπισε η ΥΚΑΝ

Στη σύλληψη δύο 38χρονων προχώρησε χθες, Παρασκευή η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, στην κατοχή του πρώτου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ένα νάιλον σακουλάκι, το οποίο περιείχε μεθαμφεταμίνη μεικτού βάρους 353 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, έγινε έρευνα στην οικία του δεύτερου 38χρονου, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους 953 γραμμαρίων, προσθέτει η Αστυνομία.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Η Αστυνομία αναφέρει επίσης πως ο ένας εκ των υπόπτων, συνελήφθη και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας της ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.