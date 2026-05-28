ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» μέχρι το τέλος της θητείας του Γκουτέρες - «Δεν μπορούμε να συζητάμε επ’ άπειρον»

Ορατό παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο στο Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών βλέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επίτευξη τελικής λύσης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου με προορισμό την κατοικία του Πρέσβη του Κατάρ, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, σημειώνοντας ότι αυτή εντάσσεται στη συνέχεια των επαφών του με τον Πρωθυπουργό της χώρας και ειδικότερα στη διάσταση που αφορά τον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Όπως είπε, «αρχίζουν να κτίζονται τα διάφορα μέρη αυτού του πολύ σημαντικού οικονομικού, γεωστρατηγικού, πολιτικού διαδρόμου», εκφράζοντας ικανοποίηση για την πορεία υλοποίησης των σχεδιασμών και τα βήματα που, όπως ανέφερε, θα οδηγήσουν στη σταδιακή εφαρμογή του έργου.

Αναφερόμενος στην επικείμενη κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις και οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και καιρό, με συναντήσεις και επαφές που πραγματοποιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για επανέναρξη των συνομιλιών.

Πρόσθεσε ότι η κα Ολγκίν έρχεται για να συνεχιστούν και να ενισχυθούν περαιτέρω αυτές οι προσπάθειες, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει θετική κατάληξη. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι «απόλυτα δεσμευμένος» και προσωπικά εμπλεκόμενος στη διαδικασία.

Κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο λύσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια, ως πρώτο βήμα, για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε τελικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον».

Όπως είπε, υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ στο τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο την επίτευξη θετικού αποτελέσματος.