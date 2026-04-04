Εθελοντική Αιμοδοσία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου εις μνήμη της Αναστασίας Αδαμίδου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Εθελοντική Αιμοδοσία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου πραγματοποιήθηκε σήμερα, 4 Απριλίου, στο Καφέ Pingouino στην Κάτω Πάφο, με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου.

Η φετινή αιμοδοσία ήταν αφιερωμένη εις μνήμην της αδικοχαμένης συναδέλφου τους οδοντιάτρου Αναστασίας Αδαμίδου, η οποία έχασε τόσο πρόωρα τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πριν από τρία χρόνια.

Με την πράξη αυτή ο οδοντιατρικός σύλλογος Πάφου τίμησε τη μνήμη της με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, προσφέροντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα.

Στην αιμοδοσία συμμετείχαν μέλη και φίλοι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς που χαρακτηρίζει την κοινότητά μας.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν είδη στοματικής υγιεινής, προσφορά των εταιρειών Pierre Fabre Oral Care – Gregoris Hadjigregoriou και MSJacovides – Gum, τους οποίους ο οδοντιατρικός σύλλογος Πάφου ευχαρίστησε θερμά για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην εκδήλωση.

 Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε επίσης στον ιδιοκτήτη του καφέ Pingouino κ. Νίκο Συμιλλίδη, για την ευγενή φιλοξενία και την παραχώρηση του χώρου αφιλοκερδώς, καθώς και για την προσφορά καφέ και αναψυκτικών στους παρευρισκόμενους.

Η εθελοντική αιμοδοσία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πάφου έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός και θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, με στόχο την ενίσχυση της τράπεζας αίματος και την προώθηση της εθελοντικής προσφοράς στην κοινωνία καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Οδοντιατρικός Σύλλόγος Πάφου.

