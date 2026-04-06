Live: Τραμπ για πρόταση Ιράν: «Όχι αρκετά καλή, αλλά σημαντική» - Το «όχι» της Τεχεράνης για εκεχειρία

Αίθριος ο καιρός το πρωί, βροχές και καταιγίδες το απόγευμα - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

Αρχικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις με ενδεχόμενο ελαφρών βροχών στα δυτικά, σύμφωνα με το  πρόγνωση Τμήμα Μετεωρολογίας.

Όπως αναφέρεται, τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό, τα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Τις επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος και την Πέμπτη μη αξιόλογη μεταβολή.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις με ενδεχόμενο ελαφρών βροχών στα δυτικά, όμως τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό, τα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος και την Πέμπτη μη αξιόλογη μεταβολή.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

