Σοβαρές καταγγελίες ότι πρατήρια συγκεκριμένης εταιρείας επωφελήθηκαν οικονομικά - Δεν φάνηκε στην αντλία η μείωση των τιμών (ηχητικό)

Σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη μείωση της τιμής των καυσίμων διατύπωσε ο Μάριος Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος αναφέρει ότι μεγάλος αριθμός πρατηρίων δεν εφάρμοσε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Δρουσιώτης στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση, ο Σύνδεσμος παρακολουθούσε τα πρατήρια από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, όταν έπρεπε και να εφαρμοστεί η μείωση. Αυτό που διαπίστωσαν από τον Σύνδεσμο ήταν ότι 19 πρατήρια δεν είχαν μειώσει καθόλου τις τιμές τους, 98 τις μείωσαν αλλά λιγότερο από τα 8,33 σεντ / λίτρο και 67 πρατήρια της μείωσαν περισσότερο από τα 8,33 σεντ, στρογγυλεύοντας την τιμή στα 8,50 σεντ / λίτρο.

Ο κ. Δρουσιώτης προχώρησε και σε καταγγελίες για 19 πρατήρια συγκεκριμένης εταιρείας τα οποία μείωσαν τις τιμές τους από 2 μέχρι 6,50 σεντ αντί 8,33 που πρόβλεπε το κυβερνητικό σχέδιο. «Άλλη εταιρεία της οποίας τα μισά πρατήρια δεν μείωσαν τις τιμές τους ούτε κατά ένα σεντ», προσθέτει ο κ. Δρουσιώτης.

«Κάλεσα τις αρμόδιες Αρχές»

Λίστα με ονόματα και διευθύνσεις λέει ότι έχει στα χέρια του ο κ. Δρουσιώτης και έχει ήδη καλέσει της αρμόδιες Αρχές από τις οποίες ζητά να απαντήσουν αν είναι παράνομο ή όχι το γεγονός ότι αριθμός πρατηρίων δεν μείωσαν τις τιμές τους.

Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι το γεγονός πως η μείωση στην τιμή «δεν έφτασε ολόκληρη στους να καταναλωτές, αλλά μειωμένη, σημαίνει ότι κάποιοι στην πορεία, τα πρατήρια, επωφελήθηκαν ένα ποσό από αυτήν την μείωση».

Οι τιμές σήμερα

Όσον αφορά τις σημερινές τιμές καυσίμων στην αγορά, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι στις 7:00 το πρωί η τιμή της βενζίνης ήταν στο €1.513/λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στο €1,842/λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης στο €1.355/λίτρο. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Υπηρεσία Προστασίας καταναλωτή χαρακτηρίζει τις τιμές σε λογικά επίπεδα.

