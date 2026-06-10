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Σύλληψη 77 υπόπτων ως Γκιουλενιστών σε αστυνομική επιχείρηση σε 11 επαρχίες της Τουρκίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Σμύρνη και σε ακόμη δέκα επαρχίες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιχείρηση σε 11 επαρχίες της Τουρκίας πραγματοποίησαν οι τουρκικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν (FETÖ), συλλαμβάνοντας 77 υπόπτους.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Σμύρνης, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν ντουλάπια φύλαξης αντικειμένων σε εμπορικό κέντρο της πόλης για τη διακίνηση χρημάτων, χρυσού και προπληρωμένων καρτών, προκειμένου να αποφεύγονται οι απευθείας επαφές μεταξύ των μελών του δικτύου.

Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι την περίοδο 2023-2026 οργανώθηκαν ταξίδια σε χώρες των Βαλκανίων, όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, τα οποία παρουσιάζονταν ως τουριστικές εκδρομές αλλά χρησιμοποιούνταν για οργανωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Κατά την ίδια έρευνα εντοπίστηκαν 22 διαμερίσματα που χαρακτηρίζονται από την αστυνομία ως «σπίτια-πυρήνες» της οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι τα μέλη χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα και απέφευγαν τη χρήση κινητών τηλεφώνων για να μην εντοπίζονται.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Σμύρνη και σε ακόμη δέκα επαρχίες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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