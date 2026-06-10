ΔΗΣΥ: Η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται και τα κυβερνητικά μέτρα δεν επαρκούν

Την άποψη ότι η στεγαστική κρίση όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί αλλά παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία των τιμών κατοικιών.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η συνεχής αύξηση των τιμών αγοράς κατοικιών και των ενοικίων καθιστά ολοένα δυσκολότερη την εξασφάλιση στέγης, ιδιαίτερα για τα νεαρά ζευγάρια. Παράλληλα σημειώνει ότι ακόμη και όσοι καταφέρνουν να στεγαστούν αναγκάζονται να διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Όπως αναφέρει το κόμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το κόστος απόκτησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,1% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν αύξηση 9,6%, ενώ οι τιμές των οικιών αυξήθηκαν κατά 3,4%. Ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης είναι υψηλότερος σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 5%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανάλογη ανοδική πορεία καταγράφεται και στα ενοίκια, με το κόμμα να εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν συνήθως την πιο προσιτή επιλογή στέγασης για πολλούς πολίτες.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν είναι επαρκή για να ανακόψουν την ανοδική πορεία των τιμών και υπενθυμίζει ότι είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο αυτό πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρεται σε σειρά προτάσεων που είχε καταθέσει για αντιμετώπιση του προβλήματος, μεταξύ των οποίων η παραχώρηση περισσότερων πολεοδομικών κινήτρων, η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, η ενίσχυση της στήριξης προς νεαρά ζευγάρια για αγορά και ανακαίνιση παλαιών ή αδρανών κατοικιών, ο εκσυγχρονισμός των τοπικών σχεδίων, η παροχή κινήτρων για ανάπτυξη υπέργειων κατοικιών στην ύπαιθρο και η προώθηση λύσεων για τον απεγκλωβισμό περίκλειστων τεμαχίων.

Καταληκτικά, ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες και ταχύτερες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η στεγαστική κρίση, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι εξελίξεις θα συνεχίσουν να ξεπερνούν τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή της.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ