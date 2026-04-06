Στο 33,9% η πληρότητα των φραγμάτων της Κύπρου – Οι εισροές νερού το τελευταίο τριήμερο σε αριθμούς (πίνακας)

Συνεχίζεται η εισροή νερού στα φράγματα λόγω των βροχών που σημειώθηκαν τις τελευταίες τρεις ημέρες, με τη συνολική πληρότητα να φτάνει στο 33,9% που αντιστοιχεί σε 98.697 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθηκευμένου νερού (Ε.Κ.Μ.), ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν στο 24,1% με 70.049 Ε.Κ.Μ.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, οι εισροές νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο τριήμερο ήταν 3.750 Ε.Κ.Μ. νερού. Σημειώνεται ότι από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου, η συνολική εισροή ήταν 80.955 Ε.Κ.Μ. νερού.

Το φράγμα του Κούρη είναι το πιο ευνοημένο από τις βροχές του τελευταίου τριημέρου (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) με τις εισροές νερού να αγγίζουν τα 0,866 Ε.Κ.Μ. Το συγκεκριμένο φράγμα είναι το μεγαλύτερο στην Κύπρο, με χωρητικότητα 115.000 Ε.Κ.Μ.. Η πληρότητα σήμερα έφτασε στο 31,5%, με την αποθηκευμένη ποσότητα νερού να βρίσκεται στα 36.213 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν στο 19,5%, με αποθηκευμένη ποσότητα νερού στα 22.416 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Καλαβασού είναι 14,1%, με 2.418 Ε.Κ.Μ. Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου φράγματος είναι 17.100 Ε.Κ.Μ. και την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν 27,2% με 4.655 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές του τελευταίου τριήμερου ήταν 0,258 Ε.Κ.Μ.

Στο 36% έφτασε σήμερα η πληρότητα στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου με 18.857 Ε.Κ.Μ. νερού, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Πάφο με χωρητικότητα 52.375 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές του τελευταίου τριήμερου ήταν 0,579 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε αγγίξει το 24,8% με 13.001 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Γερμασόγειας έφτασε στο 41,2%, με την αποθηκευμένη ποσότητα νερού να αγγίζει τα 5.568 Ε.Κ.Μ., ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα άγγιξε το 26% με 3.510 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές του τελευταίου τριήμερου στο συγκεκριμένο φράγμα ήταν 0,498 Ε.Κ.Μ.

Οι εισροές νερού του τελευταίου τριήμερου στο φράγμα Κανναβιού ήταν 0.180 Ε.Κ.Μ. Η πληρότητα σήμερα αγγίζει το 46,2%, με την αποθηκευμένη ποσότητα νερού να είναι στα 7.929 Ε.Κ.Μ. Η χωρητικότητα του συγκεκριμένου φράγματος είναι 17.168 Ε.Κ.Μ. και την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε φτάσει στο 26,1% με 4.474 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές νερού του τελευταίου τριήμερου ήταν 0.180 Ε.Κ.Μ. και οι συνολικές εισροές από την 1η του Οκτώβρη μέχρι το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου ήταν 7.712 Ε.Κ.Μ.

Στο 41,9% έφτασε η πληρότητα στο φράγμα Ευρέτου με 10.055 Ε.Κ.Μ. νερού, ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα ήταν 24,5% με 5,879 Ε.Κ.Μ. Οι εισροές νερού του τελευταίου τριήμερου ήταν 0.231 Ε.Κ.Μ. και οι συνολικές εισροές από την 1η του Οκτώβρη μέχρι το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου ήταν 7.917 Ε.Κ.Μ. Να σημειωθεί ότι η χωρητικότητα του φράγματος Ευρέτου είναι 24.000 Ε.Κ.Μ.

Η πληρότητα στο φράγμα Διπόταμου έφτασε στο 31,4%, με την αποθηκευμένη ποσότητα νερού να φτάνει στα 4.869 Ε.Κ.Μ. Η χωρητικότητα του φράγματος είναι 15.500 Ε.Κ.Μ. και οι εισροές νερού του τελευταίου τριήμερου ήταν 0.257 Ε.Κ.Μ. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα η πληρότητα είχε αγγίζει το 36,6%, με 5.667 Ε.Κ.Μ νερού.

Πίνακας με την πληρότητα στα φράγματα σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου: