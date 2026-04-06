Πώς θα αξιοποιηθεί, τελικά, το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης – Ο Κεραυνός ενημέρωσε τη Βουλή

Σε επίσημη ενημέρωση προς τη Βουλή προχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, για το πώς θα αξιοποιηθεί τελικά το ιστορικό κτήριο της Φανερωμένης στην εντός των τειχών Λευκωσίας. Η ενημέρωση ζητήθηκε από τη βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο κτήριο προγραμματίζεται να μεταστεγαστούν δύο ακαδημαϊκές οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής: το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο κ. Κεραυνός επισημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών ουδέποτε υπαναχώρησε ούτε από το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, ούτε από τη Σύμβαση Μίσθωσης του διατηρητέου κτηρίου της Φανερωμένης. Αντιθέτως, τονίζει ότι η αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί με ορθολογικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κοινωνική και πολιτιστική διάσταση όσο και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους.

Τί συμφωνήθηκε

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κεραυνός, τα συμβαλλόμενα μέρη του Μνημονίου Συνεργασίας συμφώνησαν όπως στο κτήριο στεγαστούν οι δύο προαναφερθείσες ακαδημαϊκές οντότητες. Η απόφαση αυτή αναμένεται να συμβάλει αφενός στην προσέλκυση σημαντικού αριθμού φοιτητών στην εντός των τειχών πόλη—αντίστοιχου με εκείνον του Τμήματος Αρχιτεκτονικής που θα μεταφερόταν αρχικά στο κτήριο —και αφετέρου στην αποφυγή ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων, περιορίζοντας έτσι το συνολικό κόστος εντός του αρχικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο παρόν στάδιο έχει ολοκληρωθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα των τελικών χρηστών του έργου. Αναμένεται πλέον από τον Φορέα Υλοποίησης, δηλαδή την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η υποβολή της κοστολόγησης καθώς και του σχετικού χρονοδιαγράμματος. «Ακολούθως, το Υπουργείο Οικονομικών θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την περαιτέρω υλοποίηση του έργου», καταλήγει στην επιστολή του ο Υπουργός Οικονομικών.