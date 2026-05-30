Μάκης Κεραυνός: Συμφωνούμε με επισημάνσεις Moody's για προκλήσεις

Η αξιολόγηση του οίκου Moody’s επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας όπως αυτή προδιαγράφεται από την ορθολογική οικονομική πολιτική και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Παράλληλα, σημειώνει, «συμφωνούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας τις επισημάνσεις που περιέχονται στην έκθεση του Οίκου για την ύπαρξη των προκλήσεων οι οποίες προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις».

«Ως κυβέρνηση γνωρίζουμε καλά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται στα πλαίσια της ορθολογικής οικονομικής μας πολιτικής για να διατηρείται η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και να έχουμε τις θετικές αξιολογήσεις που κατατάσσουν την δανειοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα. Γνωρίζουμε επίσης ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια για να τις διατηρήσουμε. Επομένως, η ορθή αυστηρή και προληπτική δημοσιονομική πολιτική θα πρεπει να συνεχιστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα», αναφέρει.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την εφαρμογή της συνετής δημοσιονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών, επιτρέποντας στο κράτος να διατηρεί επαρκή εργαλεία για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, να διασφαλίζει την μακροοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και να ασκεί κοινωνική πολιτική με στόχο την προστασία των ευάλωτων και ασθενέστερων ομάδων.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s κατά την 29η Μαΐου, 2026, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α3 και την προοπτική της οικονομίας σε σταθερή.

Όπως επισημαίνεται, η αξιολόγηση αυτή αντανακλά την ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας και τις θετικές μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της, παρότι βραχυπρόθεσμα αναμένεται επιβράδυνση λόγω των κινδύνων που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στον τουρισμό και τον πληθωρισμό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους Moody’s:

· διαθέτει καλή θεσμική επάρκεια και αποτελεσματική χάραξη πολιτικής,

· τα επίπεδα του δημόσιου χρέους συνεχίζουν σταθερά την πτωτική τους πορεία με τους δείκτες βιωσιμότητας του χρέους να παραμένουν ισχυροί

· η αναπτυξιακή πορεία κινήθηκε εντός των προβλέψεων του Οίκου υποστηριζόμενη από την συνεχιζόμενη ποικιλομορφία της οικονομίας,

·ο τραπεζικός τομέας στηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ενισχυμένη κερδοφορία.

Αναφέρεται επίσης ότι η Κύπρος, αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, όπως:

· το μικρό μέγεθος της χώρας, το οποίο όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις του Οίκου, την καθιστά λιγότερο ανθεκτική σε κλυδωνισμούς από μια μεγαλύτερη οικονομία,

· τις δημοσιονομικές πιέσεις από πλευράς δαπανών, οι οποίες αποτελούν συνεχή κίνδυνο για την μελλοντική πορεία των δημόσιων οικονομικών,

· την επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας λόγων των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή,

· τους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα αιφνίδιων εξελίξεων, παρά την σταδιακή τους αποκλιμάκωση λόγων των διαρθρωτικών βελτιώσεων του συστήματος.

Στην ανακοίνωση του Οίκου, επισημαίνεται ότι, περαιτέρω ανοδικές αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν, υπό την προϋπόθεση ότι:

· τα δημοσιονομικά μεγέθη και οι δείκτες δημόσιου χρέους καταγράψουν καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες προβλέψεις του Οίκου και

· υπάρξει ψηλότερη από ότι αναμένεται ανάπτυξη στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προερχόμενη , μεταξύ άλλων, από κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις και βελτιωμένες συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Εάν οι εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και το δημόσιο χρέος αποκλίνουν αρνητικά από τις εκτιμήσεις του Οίκου, επηρεάζοντας την καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους , τότε οι αξιολογήσεις για την Κύπρο θα μπορούσαν να βρεθούν υπό καθοδική πίεση.