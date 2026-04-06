Live: «Όχι αρκετά καλή, αλλά σημαντική», λέει ο Τραμπ για την πρόταση του Ιράν - Το «όχι» της Τεχεράνης για εκεχειρία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Νέο Χωριό Κυθρέας: «Ζωντάνεψε» η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου (φώτος)

Header Image

Συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για τη διάσωση του ιστορικού μνημείου - Η ανάρτηση Κτωρή

Ολοκληρώθηκαν οι διασωστικές εργασίες στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στο Νέο Χωριό Κυθρέας, ένα ιστορικό μνημείο που χρονολογείται στα μέσα του 17ου αιώνα.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

Το έργο υλοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινότητας, ενώ την τεχνική υποστήριξη παρείχε το UNDP.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών συνεργάστηκαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συντηρητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και οικοδόμοι.

Όπως επισημαίνεται, η συμβολή όλων ήταν καθοριστική για τη διάσωση της εκκλησίας, με την Επιτροπή να εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όσους εργάστηκαν για την αποκατάσταση του μνημείου.




Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑδικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική ΚληρονομιάΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

