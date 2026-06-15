Πολλοί μνηστήρες για το μεγάλο έργο του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα

Σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου (15.00), εκπνέει τελικά η προθεσμία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του κτηρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, στη Λάρνακα.

Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας διευκρίνισε ότι η δημοτική Αρχή αποφάσισε να δώσει μικρή παράταση στους ενδιαφερόμενους εργολάβους για να υποβάλουν τις προσφορές τους. Σύμφωνα με τον κ. Βύρα, υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον από εργοληπτικές εταιρείες για το έργο και με την παραλαβή των προσφορών ο δήμος θα ξεκινήσει την αξιολόγησή τους, με στόχο μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο να προχωρήσει στην κατακύρωση με τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στον μεγάλο στόχο της Λάρνακας, που είναι τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της έδρας της εν λόγω σχολής, στην περιοχή Μακένζι (μπροστά από τον υφιστάμενο δημοτικό χώρο στάθμευσης των κέντρων αναψυχής). Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και ξεκινήσουν τα έργα στον καθορισμένο χρόνο, τότε είναι οριακά εφικτός ο στόχος της έναρξης λειτουργίας της σχολής στο ιδιόκτητό της κτήριο το φθινόπωρο του 2028, αφού οι κατασκευαστικές εργασίες υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια

. Η δαπάνη για το κτηριακό συγκρότημα θα πλησιάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα έχουν εμβαδόν περίπου πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία προσωπικού και φοιτητών, εξειδικευμένα εργαστήρια καθώς και προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πάντως, οι χρονικές παράμετροι στις οποίες κινούνται σήμερα οι διαδικασίες έχουν βγάλει οριστικά εκτός βεληνεκούς τον αρχικό στόχο λειτουργίας της σχολής στον ιδιόκτητο της χώρο με την έναρξη της ακαδημαϊκής σεζόν 2027-2028. Και τούτο διότι είναι αδύνατο να τελειώσει ένα κτήριο αυτού του μεγέθους σε περίπου έναν χρόνο, με δεδομένο και το γεγονός ότι εμπλέκονται διαδικασίες του Δημοσίου. Συνεπώς, ο μεγάλος στόχος τώρα είναι η έδρα της υπό αναφορά σχολής να είναι έτοιμη για να ανοίξει τις πόρτες της το φθινόπωρο του 2028 και να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές.

Η σχολή θα έχει δύο ακαδημαϊκά τμήματα, αυτό των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας και αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε πλήρη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΕΠΑΚ, θα φιλοξενεί γύρω στους 500 φοιτητές.