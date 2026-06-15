Πρόβλεψη ΔΝΤ για εκτίναξη του δημόσιου χρέους της ΕΕ στο 130% του ΑΕΠ το 2040

Η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το δημόσιο χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναφέρθηκε η Γενική Διευθύντρια του, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, την περασμένη Τρίτη, προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος των χωρών της ΕΕ θα μπορούσε να ξεπεράσει το 130% του ΑΕΠ το 2040.

«Χωρίς μέτρα πολιτικής, εκτιμούμε ότι ο απλός μέσος όρος του δημόσιου χρέους των χωρών της ΕΕ θα υπερδιπλασιαζόταν σε πάνω από 130% του ΑΕΠ το 2040», προειδοποίησε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Στις υφιστάμενες πιέσεις στις δαπάνες των κρατικών προϋπολογισμών για συντάξεις και Υγεία λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και για την ενεργειακή μετάβαση, θα προστίθενται οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, με το σύνολο των επιπλέον δαπανών στους τομείς αυτούς να φθάνει το 5% του ΑΕΠ το 2040, υπογράμμισε η επικεφαλής του Ταμείου.

Tόνισε ότι, ειδικά οι χώρες που δεν έχουν δημοσιονομικά περιθώρια, θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις για αύξηση της φορολογίας ή για μείωση άλλων δημόσιων δαπανών.

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ώστε να αυξηθούν οι αναιμικοί ρυθμοί ανάπτυξης στις περισσότερες χώρες, ώστε να διευκολυνθούν στην ανάσχεση του χρέους. «Για τη μέση ευρωπαϊκή οικονομία, ακόμη και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν σε μέτριο βαθμό την ανάπτυξη θα μπορούσαν να μειώσουν κατά περίπου ένα πέμπτο την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή για να τεθεί το χρέος τους σε πτωτική τροχιά. Οσο πιο φιλόδοξες είναι οι αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις, τόσο μικρότερη θα είναι η αναγκαία δημοσιονομική προσπάθεια», είπε.

Η ανοδική τάση του χρέους της ΕΕ αποτυπώνεται και στις προβλέψεις του Fiscal Monitor ΔΝΤ του Απριλίου. Για το σύνολο της Ευρωζώνης, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αυξηθεί από 87,1% του ΑΕΠ το 2025 στο 89,7% το 2031. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι με εξαίρεση τέσσερις χώρες - την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία - στις υπόλοιπες το χρέος αυξάνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ