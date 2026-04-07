Σε πορεία ωρίμανσης έργα στο Παραλίμνι

Η προκήρυξη του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Παραλιμνίου μέχρι το τέλος του 2026 είναι ο μεγάλος στόχος του Δήμου Παραλιμνίου–Δερύνειας. Ένα έργο που, παράλληλα με την ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα, αναμένεται ν’ αλλάξει άρδην και να εκσυγχρονίσει την όψη της πόλης του Παραλιμνίου. Ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος δήλωσε χθες στην εφημερίδα μας ότι για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, παρά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, έχει ήδη εκδοθεί η πολεοδομική άδεια και πλέον προχωρούν τα κατασκευαστικά σχέδια, οι υπόλοιπες μελέτες και η ετοιμασία των εγγράφων προσφορών. Ανέφερε, ακόμα, ότι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθούν τα κατασκευαστικά σχέδια, ενώ θα κατατεθεί η αίτηση για την εξασφάλιση της οικοδομικής άδειας. «Στόχος μας είναι όπως τους προσεχείς μήνες ωριμάσει πλήρως το έργο αυτό και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να γίνει εφικτή η προκήρυξη του διαγωνισμού από την πολεοδομική Αρχή για τα κατασκευαστικά έργα.

Πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε ο κ. Νικολέττος. Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας θα κοστίσει πέντε εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τον δημοτικό πολυώροφο χώρο στάθμευσης, που ανεγείρεται δίπλα από το δημοτικό μέγαρο, το έργο θα παραδοθεί με μικρή καθυστέρηση, αφού αντί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπως ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα έχει χωρητικότητα περίπου 300 θέσεων οχημάτων και με τη λειτουργία του πιστεύεται ότι θα επιλύσει το οξύ πρόβλημα εξεύρεσης χώρων στάθμευσης που παρατηρείται στο κέντρο του Παραλιμνίου. Πρόκειται για ακόμα ένα πολεοδομικό έργο, η αξία του οποίου φτάνει τα εφτά εκατομμύρια ευρώ (συν ΦΠΑ). Ταυτόχρονα, με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, η δημοτική Αρχή «τρέχει» τις διαδικασίες και για την ανάπλαση του πυρήνα Παραλιμνίου, ένα εξίσου σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την εικόνα της περιοχής, το οποίο, ωστόσο, βρίσκεται πιο πίσω συγκριτικά από το έργο της κεντρικής πλατείας. Ο δήμαρχος είπε ότι η ανάπλαση του πυρήνα Παραλιμνίου έχει ήδη εγκριθεί από τον Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων και αναμένεται η έκδοση της πολεοδομικής άδειας από τον ΕΟΑ Αμμοχώστου. Θα ακολουθήσουν τα κατασκευαστικά σχέδια και μετέπειτα η ετοιμασία των εγγράφων προσφορών. Τα βελτιωτικά έργα στον πυρήνα Παραλιμνίου θα κοστίσουν έξι εκατομμύρια. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος Γ. Νικολέττος είχε πρόσφατα συνάντηση με την πρόεδρο της επιτροπής Μνημείων Χριστίνα Γιάγκου, με την οποία συζήτησαν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων μνημειακών χώρων στο πλαίσιο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Παραλιμνίου. Όπως αναφέρθηκε, στόχος του δήμου είναι όπως μέσα από τη διαμόρφωση μνημειακών χώρων αναδειχθούν ο πολιτισμός και οι τέχνες, εμπλουτίζοντας παράλληλα τους δημόσιους χώρους της περιοχής κι ενισχύοντας την πολιτιστική φυσιογνωμία του Παραλιμνίου.

Έξυπνη στάθμευση

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας έχει ξεκινήσει την τοποθέτηση αισθητήρων έξυπνης στάθμευσης στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Κύπρος». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ ανάδοχος είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Ο συνολικός αριθμός αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου είναι 2.340.