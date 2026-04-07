Υπό οκταήμερη κράτηση 25χρονος για παράνομη κατοχή ναρκωτικών

Υπό οκταήμερη κράτηση για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών τέθηκε την Τρίτη από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εικοσιπεντάχρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα μεσάνυχτα σε αγροτική περιοχή της Δρομολαξιάς. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για ανακοπή του οχήματος του υπόπτου τα μέλη της προέβησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών.

Μετά την ανακοπή του οχήματος, διαπιστώθηκε, ότι πρόκειται για εικοσιπεντάχρονο κάτοικο Λάρνακας, ο οποίος ακολούθως επιτέθηκε στα μέλη της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα του υπόπτου φέρεται να εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης βάρους 93 γραμμαρίων, μικρή ποσότητα κοκαΐνης, τέσσερα πλήρη φυσίγγια και ένα μαχαίρι. 

Η ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

