Πέντε ύποπτοι υπό κράτηση για την επίθεση στο προξενείο Ισραήλ στην Τουρκία

Πέντε ύποπτοι τελούν υπό κράτηση για την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα.

Το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο δράστης που σκοτώθηκε, ο Γιουνούς Ε.Σ., φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που «εκμεταλλεύεται τη θρησκεία». Οι δύο τραυματίες δράστες, Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ., είναι αδέλφια, ενώ για τον πρώτο προκύπτει και ποινικό παρελθόν σχετιζόμενο με ναρκωτικά.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται υπό φρούρηση και ανακρίνονται στο νοσοκομείο, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε πέντε.

Η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα, με τον ορισμό ενός αναπληρωτή εισαγγελέα και δύο εισαγγελέων, οι οποίοι μετέβησαν άμεσα στο σημείο για επιτόπιες έρευνες. Όπως τονίζεται, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές ενεργούν συντονισμένα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ με ενοικιαζόμενο όχημα.

Οι αρχές προχώρησαν σε λεπτομερή εξέταση δύο οχημάτων, του αυτοκινήτου με το οποίο οι δράστες έφτασαν στην πόλη και ενός ελαφρού επαγγελματικού οχήματος που φέρεται να χρησιμοποίησαν τρεις ύποπτοι για να διαφύγουν προς εργοτάξιο μετά την επίθεση. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, τα οχήματα μεταφέρθηκαν σε χώρο φύλαξης της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το CNN Türk, η επίθεση φέρεται να ήταν «σχεδιασμένη και επαγγελματική», με τρεις ενόπλους να επιχειρούν προσέγγιση του κτιρίου του προξενείου στο Λεβέντ. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την αποσαφήνιση όλων των πτυχών της επίθεσης.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ