Με τη συμμετοχή «Κίμων» και «Ψαρά» η άσκηση έρευνας και διάσωσης "ΣΑΛΑΜΙΣ"

Με τη συμμετοχή «Κίμων» και «Ψαρά» πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30 Μαρτίου και 7 Απριλίου η διμερής άσκηση έρευνας και διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας "ΣΑΛΑΜΙΣ -02/26".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), η άσκηση διεξήχθη εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή της Φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και της Φρεγάτας «ΨΑΡΑ» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ελικοπτέρου της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, ελικοπτέρου της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και νοσηλευτών της Ειδικής Ομάδας «MEDEVAC» της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων».

Η εν λόγω άσκηση, «της οποίας τον συντονισμό είχε το ΚΣΕΔ Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Διακρατικής Συμφωνίας Ε–Δ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι «οι πρόνοιες της συμφωνίας ενεργοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω ασκήσεων, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης στην ανατολική Μεσόγειο».