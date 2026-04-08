Λάρνακα: Στις φλόγες διώροφη οικία με 6 ένοικους – Κατέρρευσε η στέγη

Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε οικία στη Λάρνακα όπου διαμένουν έξι άτομα τα οποία, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, απομακρύνθηκαν σε ασφαλή χώρο, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «ανταποκρίθηκε σήμερα στις 06:02 όταν λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο οικίας στη Λάρνακα».

Όπως αναφέρεται για κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 06:41.

Σημειώνεται ότι «από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη ολόκληρος ο δεύτερος όροφος, ενώ κατέρρευσε επίσης η ξύλινη στέγη της οικίας».

Έξι άτομα, «τα οποία διέμεναν στην οικία, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, απομακρύνθηκαν σε ασφαλή χώρο, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Αναφέρεται ότι οι ένοικοι της οικίας εξετάστηκαν στη σκηνή από το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

