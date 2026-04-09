Συνέχεια στο γολγοθά λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας - Διάσταση απόψεων Υπουργείου και Δήμου

Βαλτώνει το έργο ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας. Η διάσταση απόψεων που προκύπτει μεταξύ Δήμου Λάρνακας και Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, ότι θα εξευρεθεί σύντομα ο μηχανισμός, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες για ν’ αναπτυχθούν οι δύο νευραλγικοί αυτοί χώροι, και μαζί με αυτούς και οι χερσαίοι τους χώροι.

Είναι ενδεικτικό, πως από τον Μάιο του 2024, οπόταν το κράτος έλυσε τη σύμβαση με την πρώην ανάδοχο κοινοπραξία Kition Ocean Holdings που είχε αναλάβει το έργο της ενιαίας ανάπτυξης, όχι μόνο δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική εξέλιξη η οποία να σηματοδοτεί ελπιδοφόρες εξελίξεις, αλλά ούτε καν έχει συμφωνηθεί ακόμα κοινή γραμμή πλεύσης ως προς τη μορφή που θα έχουν οι αναπτύξεις. Η τελευταία (αρνητική) εξέλιξη προέκυψε χθες, με τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη να ξεκαθαρίζει ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου δεν είναι εξουσιοδοτημένη να παρουσιάσει στους φορείς της Λάρνακας την πρότασή της για ανάληψη του έργου ανάπτυξης λιμανιού – μαρίνας (πιο ήπιας μορφής έργα συγκριτικά με αυτά που είχε εξαγγείλει η Kition), προτού ληφθούν πολιτικές αποφάσεις που θα στηριχθούν, όπως ανέφερε, στη μελέτη που έγινε από το Υπερταμείο της Ελλάδας, σε συνεργασία με Ολλανδούς εμπειρογνώμονες, όσον αφορά τις μελλοντικές αναπτύξεις στους δύο χώρους. Η μελέτη αυτή πρόκειται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Θυμίζουμε, ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί επαφές αξιωματούχων της Αρχής Λιμένων με παράγοντες της πόλης, κατά τις οποίες υπήρξαν διαβεβαιώσεις πως η ΑΛΚ θα παρουσίαζε συγκεκριμένη πρόταση τις προσεχείς εβδομάδες ενώπιον των τοπικών Αρχών, που θα περιλάμβανε και αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους του λιμανιού και της μαρίνας. Να σημειωθεί, ότι οι αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσουν την τοπική οικονομία, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτροπή ανάπτυξης Λάρνακας, προκειμένου να συγκατατεθεί στην οποιαδήποτε πρόταση.

Η θέση του Αλέξη Βαφεάδη είναι πως πέραν από τη γραπτή τοποθέτηση του ΕΒΕ Λάρνακας όσον αφορά τις προτάσεις του Υπερταμείου, όπως αυτές επεξηγήθηκαν στους φορείς της πόλης στις 20 περασμένου Φεβρουαρίου, ουδείς άλλος φορέας ή οργανωμένο σύνολο της πόλης δεν απέστειλε ακόμα γραπτώς τις θέσεις του επί του θέματος, όπως είχε συμφωνηθεί κατά την τελευταία επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού στη Λάρνακα. Περαιτέρω, ο κ. Βαφεάδης ξεκαθαρίζει ότι δεν διαφωνεί με τις αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους, επισημαίνει, όμως, ότι αυτές θα διαφανούν μέσα από τις προτάσεις του Υπερταμείου και των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων και δεν θ’ αποφασίσει γι’ αυτές η Αρχή Λιμένων. Όπως έγινε γνωστό, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία της επιτροπής ανάπτυξης πόλης κι επαρχίας Λάρνακας για τις 17 Απριλίου, κατά την οποία θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα λιμανιού-μαρίνας και θα παρθούν αποφάσεις.

Θέση του δημάρχου Λάρνακας είναι ότι οι αναπτύξεις των χερσαίων χώρων είναι αδιαπραγμάτευτες, ενώ εκφράζει απορία γιατί να μην μπορεί η ΑΛΚ να υποβάλει τη δική της πρόταση στους φορείς της πόλης. «Χάνουμε πολύτιμο χρόνο», σημείωσε ο Α. Βύρας. Μέχρι το τέλος Απριλίου η μελέτη του Υπερταμείου θα παρουσιαστεί επίσημα και θα περιλαμβάνει, όπως πληροφορούμαστε, πέραν από τους χερσαίους χώρους που μπορούν ν’ απελευθερωθούν, και την κοστολόγηση των τεσσάρων από τα έξι σενάρια που προτάθηκαν για ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας.