Κανονικά στην Κύπρο το Άγιο Φως: Τέλος στην αβεβαιότητα μετά τη συνεργασία Κόμπου - Γεραπετρίτη

Κανονικά θα φτάσει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα για την βραδιά της Ανάστασης, στην Κύπρο, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος σε ανάρτηση του στο Χ.

Ο κ. Κόμπος ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογο του, Γιώργο Γεραπετρίτη και την ελληνική κυβέρνηση για την «αγαστή συνεργασία» για την μεταφορά.

Θα ήθελα εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, για την αγαστή συνεργασία σχετικά με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από το Ναό… — Constantinos Kombos (@ckombos) April 9, 2026

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν αμφιβολίες για την διεκπεραίωση λόγω του πολέμου που πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Σε προηγούμενη του συνέντευξη στον «Π», ο Προέδρος του Συνδέσμου Θεολόγων Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, εξήγησε: