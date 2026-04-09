Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος Κοφίνου-Χοιροκοιτίας

Κανονικά στην Κύπρο το Άγιο Φως: Τέλος στην αβεβαιότητα μετά τη συνεργασία Κόμπου - Γεραπετρίτη

Η συνεργασία Λευκωσίας-Αθήνας ξεπεράστηκαν τα εμπόδια του πολέμου - Τι θα συνέβαινε στις εκκλησίες αν δεν έφτανε η πτήση από τα Ιεροσόλυμα.

Κανονικά θα φτάσει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα για την βραδιά της Ανάστασης, στην Κύπρο, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος σε ανάρτηση του στο Χ.

Ο κ. Κόμπος ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογο του, Γιώργο Γεραπετρίτη και την ελληνική κυβέρνηση για την «αγαστή συνεργασία» για την μεταφορά.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν αμφιβολίες για την διεκπεραίωση λόγω του πολέμου που πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Σε προηγούμενη του συνέντευξη στον «Π», ο Προέδρος του Συνδέσμου Θεολόγων Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, εξήγησε:

«Ο ιερέας θα πει το “δεύτε λάβετε φως” και θα ανάψει το Φως πάνω στην Αγία Τράπεζα από την ακοίμητη καντήλα. Με την ευλογία θεωρείται και αυτό άγιο και δεν θεωρείται μειωμένης ιερότητας, δεν είναι υποδεέστερο», σημειώνει ο θεολόγος.

 

 

 

