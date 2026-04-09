Δεν διαψεύδει κατάθεση της «Σάντη» η Αστυνομία - Απαντά στις αιχμές του Δρουσιώτη: «Η Europol είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία»

Σε εξέλιξη οι καταθέσεις, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση των ερευνών.

Η Αστυνομία συνεχίζει το ανακριτικό έργο για την υπόθεση «Σάντη», ενώ τα «τεκμήρια» που έχουν συλλεχθεί αναμένεται να αποσταλούν στην Europol για επιστημονικές εξετάσεις, δήλωσε την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σε σχέση με βασικές πτυχές της υπόθεσης. Πρόσθεσε δε ότι περαιτέρω ενημέρωση από την Αστυνομία, θα δοθεί με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από την Europol.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, ο Βύρων Βύρωνος αναφέρθηκε σε «αριθμό τεκμηρίων» που θα τύχουν επιστημονικής αξιολόγησης, ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν σε αυτά περιλαμβάνονται κινητές συσκευές ή η συσκευή της «Σάντη», επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας του ανακριτικού έργου.

«Καμιά αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων»

«Τα τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής θα σταλούν στην Europol για επιστημονικές εξετάσεις. Η Europol είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία. Θεωρούμε ότι από την εξέταση των εν λόγω αρχείων δεν θα υπάρχει καμία αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, όποια και να είναι», ανέφερε.

Σε ερώτηση για τα εργαστήρια -όπου θα σταλούν τα τεκμήρια- και αν διαθέτουν πιο προηγμένο εξοπλισμό από τις κυπριακές αρχές, ο κ. Βύρωνος δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει κατάθεση της «Σάντη»

Παράλληλα, σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το αν η «Σάντη» έχει κληθεί ή έχει δώσει κατάθεση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας του ανακριτικού έργου.

Συνεχίζονται καταθέσεις και αξιολόγηση στοιχείων

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να έχει ήδη λάβει αριθμό καταθέσεων, ενώ όπως ανέφερε δεν αποκλείεται η λήψη επιπρόσθετων μαρτυριών, εφόσον, αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Όλα τα στοιχεία αξιολογούνται και μελετώνται. Αν χρειαστεί, θα ληφθούν επιπρόσθετες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να δώσει σχετικές πληροφορίες», είπε.

Χωρίς χρονοδιάγραμμα τα αποτελέσματα

Σε ερώτηση για το χρόνο ολοκλήρωσης των εξετάσεων από την Europol, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Την ίδια ώρα, απέρριψε το ενδεχόμενο η υπόθεση να έχει επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή διαρροές, λέγοντας ότι η ενημέρωση προς το κοινό γίνεται «στο μέτρο που επιβάλλεται».

Επισήμανε, τέλος, ότι περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από την Europol.

Πηγή: ΚΥΠΕ

