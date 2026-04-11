Ανταπόκριση για διάσωση ζωής από την Πυροσβεστική – Την κάλεσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο και μέχρι τις 06:00 το πρωί ανταποκρίθηκε σε 54 περιστατικά, 42 πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης, Ανδρέα Κεττή. Σε ανάρτησή του ο κ. Κεττής αναφέρει ότι από τις 42 πυρκαγιές οι 37 είχαν να κάνουν με το έθιμο της λαμπρατζιάς( Λευκωσιά 23, Λεμεσός 6, Λάρνακα 6, Πάφος 1, ΕΜΑΚ 1), ενώ σήμερα το πρωί και μετά τις 06:00 δέχθηκαν αριθμό κλήσεων για πυρκαγιές σε διάφορους χώρους και κυρίως σε άχρηστα υλικά στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα περιστατικά του προηγούμενου 24ωρου, ο κ. Κεττής αναφέρει ότι στις 12:16 έγινε ανταπόκριση για διάσωση ζωής μετά από κλήση της υπηρεσίας Ασθενοφόρων στη Λάρνακα. «Διάσωση ατόμου μετά από πτώση 2 μέτρων περίπου από διώροφη υπό ανέγερση ξύλινη κατοικία. Η Π.Υ. μετάφερε το τραυματισμένο άτομο με την χρήση σχοινιών και φορείου από τον δεύτερο όροφο στο ισόγειο όπου παραλείφθηκε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και ακολούθως μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λάρνακας», αναφέρει χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι ανταποκρίθηκαν μια ομάδα και ένα όχημα διάσωσης.

Για δεύτερο περιστατικό στις 01:22 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη οικία στη Λεμεσό. «Η πυρκαγιά ξεκίνησε από σκουπίδια εντός της οικίας και επεκτάθηκε στην στέγη. Από την πυρκαγιά μέρος της στέγης κατάρρευσε ενώ έγινε και αποδόμηση της υπόλοιπης στέγης για την κατάσβεση», γράφει ο κ. Κεττής, και προσθέτει ότι ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ως προς τα αίτια αναφέρει ότι επρόκειτο για καύση σκυβάλων εντός της οικίας από αγνώστους.