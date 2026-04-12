Στην εντατική 23χρονη μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ανατράπηκε το όχημά της αφού προσέκρουσε σε στηθαία ασφαλείας

Η 23χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα της από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 23χρονη, μετά από τον τραυματισμό της σε οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα σήμερα στην Πάφο.

Γύρω στις 2π.μ, ενώ η 23χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο της στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά την περιοχή Κονιών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε στηθαία ασφαλείας του δρόμου και να ανατραπεί.

Η 23χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα της από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω πολυτραυματισμού.

Η 23χρονη κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική, με την κατάσταση της υγείας της, να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

