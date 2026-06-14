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Νεκρός 61χρονος μοτοσικλετιστής στον αυτοκινητόδρομο Κοφίνου–Σκαρίνου (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του προσπαθώντας να αποφύγει σκύλο – Παρασύρθηκε από άλλο μοτοσικλετιστή

Τη ζωή του έχασε το πρωί ο Χρίστος Σιαήλος, 61 ετών από το Γέρι, σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κοφίνου – Σκαρίνου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας, γύρω στις 8:30 π.μ. ομάδα περίπου δέκα μοτοσικλετιστών κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση από την Κοφίνου προς τη Σκαρίνου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο προτελευταίος μοτοσικλετιστής της ομάδας, στην προσπάθειά του να αποφύγει σκύλο που είχε προηγουμένως χτυπηθεί από διερχόμενο όχημα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας τύπου chopper που οδηγούσε και κατέπεσε στο οδόστρωμα.

Ο τελευταίος μοτοσικλετιστής της ομάδας φέρεται να μην αντιλήφθηκε έγκαιρα τον 55χρονο στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

Από τη σύγκρουση ο Χρίστος Σιαήλος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.



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