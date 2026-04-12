Δ.Ιεροκηπίας :Χαρά, παράδοση και ελπίδα στο Πασχαλινό τσούγκρισμα των αυγών

Κυριακή του Πάσχα αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στην Γεροσκήπου το καθιερωμένο πασχαλινό τσούγκρισμα των αυγών, ένα έθιμο που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με χαρά και ενθουσιασμό.

Με τη συμμετοχή της τοπικής αρχής, της εκκλησιαστικής επιτροπής και με πρωταγωνιστή τον Αρχιμανδρίτη Πάτερ Οδυσσέα, η εκδήλωση απέκτησε ιδιαίτερο παλμό και ζωντάνια. Άφθονα κόκκινα αυγά μοιράστηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι με χαμόγελα και καλή διάθεση συμμετείχαν στο παραδοσιακό «παιχνίδι» του τσουγκρίσματος.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με πολλούς να αναδεικνύονται νικητές.

Σύμφωνα με τον Δ. Ιεροκηπίας ωστόσο, σε μια τέτοια ημέρα δεν υπάρχουν ηττημένοι. Το Πάσχα είναι γιορτή αγάπης, ενότητας και ελπίδας αξίες που αναδείχθηκαν μέσα από κάθε στιγμή της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ξεχωριστή σκέψη και προσευχή που απέστειλε ο Δ. Ιεροκηπίας προς όλους εκείνους που δοκιμάζονται, είτε βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου είτε δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Με λόγια καρδιάς, ο Δ. Ιεροκηπίας ευχήθηκε υγεία, δύναμη και σύντομα να επιστρέψουν ξανά κοντά στην κοινότητα.

Σύμφωνα με τον Δ.Ιεροκηπίας ήταν μια όμορφη γιορτινή συνάντηση που επιβεβαίωσε πως οι παραδόσεις μας συνεχίζουν να ενώνουν, να στηρίζουν και να γεμίζουν τις καρδιές όλων με αισιοδοξία.