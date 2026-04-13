Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία στον Ακάμα - Σε εξέλιξη οι έρευνες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το πτώμα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά τον εντοπισμό πτώματος άγνωστου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Ακάμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τη σορό εντόπισε ερασιτέχνης ψαράς γύρω στις 5:45 π.μ., ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για αποκλεισμό της περιοχής και έναρξη των πρώτων εξετάσεων. Όπως διαπιστώθηκε, η σορός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχεραίνει σε πρώτο στάδιο την αναγνώριση της ταυτότητας του άνδρα, καθώς και τον προσδιορισμό των συνθηκών θανάτου.

Κλιμάκιο του ΤΑΕ Πάφου ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας στοιχεία από τη σκηνή και εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια νεκροτομής, η οποία εκτιμάται ότι θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Η Αστυνομία δεν αποκλείει οποιοδήποτε σενάριο σε αυτό το στάδιο, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

