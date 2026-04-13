Οδυσσέας για την υπόθεση «Σάντη»: Είχα επικοινωνία με Ορφανίδη πριν την απόφαση της Γραμματείας για απομάκρυνση του Παπαδάκη

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ διατυπώνει αιχμές κατά της Κυβέρνησης και ζητά αντικειμενική διερεύνηση των καταγγελιών

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, τοποθετήθηκε για την υπόθεση της «Σάντη» και τις εξελίξεις που ακολούθησαν τις αποκαλύψεις. Όπως αναφέρει, μετά τις αναφορές και τις καταγγελίες, «διαπίστωσα ότι ο Στέλιος Ορφανίδης γνώριζε την υπόθεση» και, ύστερα από επικοινωνία μαζί του, «αντιλήφθηκα ότι βασικά αυτός ήταν το πρόσωπο που είχε ερευνήσει την υπόθεση».

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο Στέλιος Ορφανίδης είναι «το πρόσωπο που ακούγεται στα ηχητικά» που δημοσιοποίησε ο Μακάριος Δρουσιώτης, προσθέτοντας ότι υπάρχει επιπλέον υλικό «όλα με τη συγκατάθεση της “Σάντη”». Παράλληλα, επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή ζητήθηκε έρευνα από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και ανεξάρτητους ανακριτές, χαρακτηρίζοντας «θετική εξέλιξη» την εμπλοκή της Europol.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μιχαηλίδης διατυπώνει αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης, αναφέροντας ότι «η Κυβέρνηση δεν επιζητεί διερεύνηση του θέματος αλλά επιβεβαίωση του αφηγήματος». Όπως υπογραμμίζει, οι καταγγελίες «θα πρέπει να διερευνηθούν αντικειμενικά και αξιόπιστα», ενώ εκφράζει ανησυχία για «ύποπτες διαρροές», «στοχοποίηση των καταγγελλόντων» και «επιλεκτικές κινήσεις της Αστυνομίας», τονίζοντας ότι «οι πολίτες δικαιούνται πειστικών απαντήσεων».

