Μιχάλης Βορκάς για έρευνα στο γραφείο Κληρίδη: «Δεν μπορεί να αξιολογηθεί η διαδικασία χωρίς το περιεχόμενο του εντάλματος»

Πώς σχολιάζει ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου την έρευνα στο γραφείο Κληρίδη και το ζήτημα του δικηγορικού απορρήτου (ηχητικό)

Την ανάγκη διαφύλαξης του δικηγορικού απορρήτου υπογράμμισε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, με αφορμή την έρευνα της Αστυνομίας στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη, σημειώνοντας ότι «για να απαντήσουμε αν η διαδικασία έγινε σωστά ή όχι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε».

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ανέφερε ότι «δεν έχουμε υπόψη μας το περιεχόμενο της μαρτυρίας που δόθηκε στο δικαστήριο για να εκδοθεί το ένταλμα έρευνας, αλλά ούτε και το ίδιο το ένταλμα», εξηγώντας πως για την έκδοσή του «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία του δικηγορικού απορρήτου».

Όπως διευκρίνισε, «το δικηγορικό απόρρητο έχει να κάνει με την εμπιστευτικότητα δικηγόρου-πελάτη» και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά «όλους εκείνους τους πελάτες του γραφείου που έχουν εμπιστευτεί τις υποθέσεις τους». Τόνισε ότι πρόκειται για αρχή κατοχυρωμένη «μέσα από τη νομολογία των δικών μας δικαστηρίων αλλά και της Ευρώπης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα εντάλματα έρευνας «θα πρέπει να εξειδικεύουν εκείνο το οποίο αναζητείται και να μην αποτελούν μια γενικευμένη και ανεξέλεγκτη έρευνα», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων.

Καταληκτικά, σημείωσε ότι «αναμένουμε να πάρουμε το περιεχόμενο του εντάλματος και της μαρτυρίας», ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της διαδικασίας και, εφόσον χρειαστεί, να υπάρξει σχετική τοποθέτηση.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Βορκά στην «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

