Πρόπτωση γυναικολογικών οργάνων: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Δρ Άντρη Κάκκουρα*

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος στο American Medical Center

Η πρόπτωση γυναικολογικών οργάνων, είναι η μετακίνηση ενός ή όλων των πυελικών οργάνων (μήτρας, ουροδόχου κύστης, εντέρων) διά του κόλπου προς τα έξω γεννητικά όργανα.

Η πρόπτωση συμβαίνει όταν οι μύες και οι σύνδεσμοι του πυελικού εδάφους εξασθενούν και δεν μπορούν πλέον να στηρίξουν επαρκώς όργανα όπως τη μήτρα, τη ουροδόχο κύστη ή το έντερο. Ως αποτέλεσμα, τα όργανα αυτά μετακινούνται προς τον κόλπο, προκαλώντας αίσθημα βάρους ή πίεσης χαμηλά στην κοιλιά, αίσθηση «κάτι να κατεβαίνει», δυσκολία στην ούρηση ή την κένωση, ακράτεια ούρων, πόνο στη σεξουαλική επαφή ή ορατή προβολή ιστού στον κόλπο. Αποτελεί μια συχνή κατάσταση που επηρεάζει πολλές γυναίκες κυρίως μετά την εμμηνόπαυση ή έπειτα από πολλαπλούς τοκετούς.

Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τους φυσιολογικούς τοκετούς, ιδιαίτερα όταν είναι πολλοί ή δύσκολοι, τη χρόνια δυσκοιλιότητα, τη βαριά χειρονακτική εργασία, τον χρόνιο βήχα, την παχυσαρκία και τη μείωση των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση.

Η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα της πρόπτωσης, την ηλικία της γυναίκας, τη γενική της υγεία και το αν επιθυμεί μελλοντικές κυήσεις.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

· Κολπικός πεσσός: ένα ειδικό βοήθημα που τοποθετείται στον κόλπο, στο ιατρείο και στηρίζει τα όργανα χωρίς χειρουργική επέμβαση. Πρόκειται για καλή λύση για γυναίκες που έχουν αντένδειξη να χειρουργηθούν λόγω άλλων προβλημάτων υγείας ή γυναίκες πολύ μεγάλης ηλικίας. Ο πεσσός χρειάζεται αλλαγή κάθε 6 μήνες, πράγμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψιν από την ασθενή αφού για το υπόλοιπο της ζωής της θα πρέπει να προσέρχεται για την επανατοποθέτηση. Ως ξένο σώμα, ευνοεί λοιμώξεις στον κόλπο.

· Κολπική Υστερεκτομή: η παλαιότερη μέθοδος, όπου αφαιρείται η μήτρα από τον κόλπο με ή χωρίς πρόσθια κολπορραφή(σε περίπτωση που εκτός από την μήτρα διολισθαίνει στον κόλπο και η ουροδόχος κύστη γνωστή ως κυστεοκήλη)και με ή χωρίς οπίσθια κολπορραφή(σε περίπτωση που εκτός από την μήτρα διολισθαίνει στον κόλπο και το έντερο γνωστή ως ορθοκήλη). Χειρουργείο που μπορεί να γίνει είτε με περιοχική (ραχιαία) αναισθησία είτε με γενική αναισθησία. Διαρκεί αναλόγως από 1 ώρα μέχρι 2,5 ώρες. Νοσηλεία 2-3ων ημερών. Μικρό χειρουργικό τραύμα, γρήγορη ανάρρωση ωστόσο μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής εντός της δεκαετίας. Αποφεύγεται σε νεαρές γυναίκες λόγω του ψηλού ποσοστού υποτροπής ~10%-20% και όταν η μήτρα είναι ευμεγέθης από πολλαπλά ινομυώματα ή έστω από μονήρες αλλά πολύ μεγάλο ινομύωμα.

· Λαπαροσκοπική / Ρομποτική Ιεροκολποπηξία: σύγχρονη τεχνική ελάχιστα επεμβατική (μέσω – μικρών τομών στην κοιλία). Διενεργείται Λαπαροσκοπική ή Ρομποτική υστερεκτομή με ιεροκολποπηξια (τοποθέτηση ειδικού πλέγματος που στηρίζει το κολόβωμα του κόλπου/τράχηλου στο ιερόν οστούν). Θεωρείται gold standard σήμερα επιλογή. Η σύγκριση φυσικά έγινε με τις ως τότε ισχύουσες τεχνικές δηλ. τη κολπική Υστερεκτομή. Ποσοστό υποτροπής 3,7% στα επόμενα 10 χρόνια για τη

λαπαροσκοπική προσέγγιση και ακόμα μικρότερο για τη ρομποτική προσέγγιση. Το χειρουργείο γίνεται μόνο υπό γενική αναισθησία. Διαρκεί περίπου 3 ώρες, νοσηλεία μιας μέρας. Μικρό χειρουργικό τραύμα, πολύ γρήγορη ανάρρωση. Απευθύνεται σαν μέθοδος σε νεαρότερες γυναίκες ακόμα και όταν η μήτρα είναι ευμεγέθης με καλύτερο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και σε υποτροπή μετά από κολπική Υστερεκτομή (πρόπτωση κολοβώματος κόλπου).

· EnPlace Device: ένα νέο device/σύστημα για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης γυναικολογικών οργάνων. Στην φαρέτρα των εργαλείων μας προστίθεται σήμερα (τα τελευταία χρόνια) μια καινούργια μέθοδος και πολύ υποσχόμενη. Τοποθετείται πολύ εύκολα από τον κόλπο και στηρίζει τον κόλπο με τον ιεροακανθώδη σύνδεσμο (sacrospinous ligament). Η τοποθέτηση του εν λόγω device γίνεται υπό γενική αναισθησία ή περιοχική (ραχιαία). Διάρκεια χειρουργείου 30 λεπτών με δυνατότητα επιδιόρθωσης επιπρόσθετα τυχών κυστεοκήλης/ορθοκήλης αν απαιτείται. Χωρίς τομές, άμεση και γρήγορη ανάρρωση, νοσηλεία λίγες ώρες. Ποσοστό Υποτροπής~ 6%.

Το EnPlace αποτελεί πολύ ενδιαφέρουσα σύγχρονη προσέγγιση για την αποκατάσταση της πρόπτωσης. Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, χωρίς πλέγμα, σύντομος χειρουργικός χρόνος, υψηλά ποσοστά επιτυχίας, θετικά πρώιμα αποτελέσματα και ικανοποίηση ασθενών.

Απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες εμμηνοπαυσιακές με ατροφική μήτρα σε πρόπτωση, ώστε να αποφευχθεί ένα μεγάλο χειρουργείο. Φαίνεται ιδανικό όταν :

· Θέλουμε σύντομη, λιγότερο τραυματική επέμβαση

· Η ασθενής θέλει να αποφύγει πλέγμα

· Υπάρχουν συνοδά προβλήματα υγείας

· Χρειάζεται γρήγορη αποκατάσταση

· Πρόκειται για μέτρια έως σημαντική πρόπτωση

· Σε υποτροπή μετά από κολπική υστερεκτομή ( πρόπτωση κολοβώματος κόλπου)

· Ανάγκη ταχείας επιστροφής στις δραστηριότητες (άμεσα τις επόμενες μέρες)

Δεν υπάρχει μια λύση κατάλληλη για όλες τις γυναίκες. Η σωστή επιλογή θεραπείας προκύπτει μετά από λεπτομερή κλινική αξιολόγηση και συζήτηση με τη γυναίκα σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η πρόπτωση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και ότι έγκαιρη ιατρική εκτίμηση επιτρέπει την επιλογή της καταλληλότερης και ασφαλέστερης θεραπείας.

*Η Δρ. Άντρη Κάκκουρα έχει περισσότερα από 25 χρόνια κλινικής εμπειρίας στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Είναι εμπειρογνώμονας σε θέματα λαπαροσκοπικής & ρομποτικής χειρουργικής, στη διαγνωστική & επεμβατική υστεροσκόπηση και είναι πιστοποιημένη στην κολποσκόπηση. Επιπρόσθετα, η Δρ. Κάκκουρα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη γυναικολογική και μαιευτική υπερηχογραφία. Στοιχεία Επικοινωνίας: American Medical Center.