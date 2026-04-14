Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: Αποκαλεί τον Χριστοδουλίδη υπασπιστή της Αδελφότητας - «Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ηγείται ακόμα μιας στημένης έρευνας»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετείται ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης, μέσω νέας ανάρτησής του, εξαπολύοντας σοβαρές καταγγελίες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους χειρισμούς της Αστυνομίας στην την υπόθεση «Σάντη», αποδίδοντας στον Νίκο Χριστοδουλίδη τον ρόλο «υπασπιστή» σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «Αδελφότητα».

Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε, κατά το παρελθόν, ρόλο διαμεσολαβητή για μεταφορά μηνυμάτων προς τον εκλιπόντα επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλο. Συγκεκριμένα, ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι «Ο Χριστοδουλίδης ήταν ο άνθρωπος τον οποίο επέλεξε ο Αναστασιάδης για να μεταφέρει μηνύματα αγνώστου σε μας περιεχομένου στον Βγενόπουλο, ήταν δηλαδή ο fixer του».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η αποκαλούμενη «Αδελφότητα» διατηρεί επιρροή στο Προεδρικό, ενώ αναφέρεται και σε πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο και να έχουν αναλάβει ρόλους στο περιβάλλον της Προεδρίας. Αναφέρει δε ότι «η Σάντη, όπως μου είπε η ίδια και όπως επιβεβαιώνεται από μηνύματα τα οποία φαίνεται ότι η Αστυνομία έσπευσε να εξαφανίσει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη, ήταν από τους πρώτους που ανέλαβαν καθήκοντα ως κάποιου είδους συνεργάτης στο Προεδρικό, ως φαίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας και επιρροής του Μ. Χριστοδούλου».

Ακολούθως αναφέρει ότι «ο Πρόεδρος, η Νομική Υπηρεσία και η “Αδελφότητα” χαρακτήρισαν αμέσως τα μηνύματα χαλκευμένα και έδωσαν οδηγίες στην Αστυνομία και στα φερέφωνα τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να κινηθούν σε αυτή τη γραμμή».

Προσθέτει δε ότι «το τραγικό είναι πως ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ήταν ο επικεφαλής των ανακρίσεων για τη Focus και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, υποθέτω, την αλήθεια. Τώρα, ως αρχηγός της αστυνομίας ηγείται ακόμα μιας στημένης έρευνας με σκοπό τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου ίσως σκανδάλου στην οικονομική ιστορία της χώρας. Η αστυνομία, αντί να κινηθεί εναντίον των υπόπτων για διαφθορά προσπαθεί να ενοχοποιήσει εκείνους που καταγγέλλουν. Ντροπή!».

Ολόκληρο το κέιμενο του Μακάριου Δρωσιώτη:

Οι διάφορες Αδελφότητες δεν υπήρξαν ποτέ στη σφαίρα των ενδιαφερόντων μου, ούτε ασχολήθηκα με την πνευματική πτυχή της Αδελφότητας των Ροδοσταύρων. Εκείνο που αποτύπωσα από την έρευνα μου, όπως και να την ονομάσει κανείς, αδελφότητα, συμμορία, κλίκα, ή οτιδήποτε άλλο, η αναφορά παραπέμπει σε μια ενεργή ομάδα ανθρώπων σε θέσεις ισχύος η οποία εμπλέκεται σε οικονομικά εγκλήματα. Αυτή η ομάδα έχει εξασφαλίσει εδώ και πολλά χρόνια έλεγχο επί όλων των θεσμών και έτσι διασφαλίζει τα συμφέροντα της, ό,τι και να συμβαίνει. Κατά καιρούς γίνονται λάθη, φανερώνονται αδυναμίες, κάτι πηγαίνει στραβά, όμως ενεργοποιούνται αμέσως οι πολλαπλοί μηχανισμοί προστασίας οι οποίοι φροντίζουν ότι η δράση της ομάδας θα συνεχίσει απρόσκοπτα.

Η «Αδελφότητα»- Συμμορία, λοιπόν, φαίνεται σαν μέρος του μηχανισμού που είχε στήσει ο Αντρέας Βγενόπουλος για να καταληστέψει τις καταθέσεις της Λαϊκής Τράπεζας. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα η ελληνική εταιρεία Focus Maritime Cooperation φαίνεται να ήταν ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τον Βγενόπουλο για τη μετάγγιση κεφαλαίων από τη Λαϊκή Τράπεζα.

Η Focus απασχόλησε τις κυπριακές αρχές από το 2013 όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσω αυτής της εταιρείας ο Βγανόπουλος χρηματοδοτούσε το σύστημα εξουσίας στην Κύπρο. Όπως αποκάλυψα στα βιβλία μου Συμμορία και Κράτος Μαφία, ο Βγενόπουλος ανησυχούσε σοβαρά από νομικούς κινδύνους στην Κύπρο και ζητούσε προστασία από τον Νίκο Αναστασιάδη. Το γεγονός αυτό το παραδέχθηκε και ο Νίκος Αναστασιάδης σε δημόσιες δηλώσεις του.

Ο Νίκος Αναστασιάδης έστειλε ως προσωπικό του απεσταλμένο στον Βγενόπουλο τον τότε διευθυντή του διπλωματικού του γραφείου Νίκο Χριστοδουλίδη να τον συναντήσει στο γραφείο του στην Αθήνα. Ο νυν Πρόεδρος επιβεβαίωσε την αποστολή και ισχυρίστηκε ότι «ο Βγενόπουλος ζητούσε να δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ίδιος δεν ήθελε να τον δει και αποφασίστηκε να τον συναντήσω εγώ και να ακούσω τι είχε να του μεταφέρει».

Δεν είναι παράδοξο να στέλνει ο Πρόεδρος του κράτους προσωπικό απεσταλμένο στα πόδια του Βγενόπουλου, ο οποίος θεωρείτο υπαίτιος για την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας που παρέσυρε μαζί της ολόκληρη την οικονομία της χώρας; Ο Χριστοδουλίδης ισχυρίζεται ότι η συνάντηση ήταν τριών λεπτών, και ότι το μήνυμα του Βγενόπουλου προς τον Αναστασιάδη ήταν ότι «αν συνεχίσει η Κυπριακή Δημοκρατία να τον πολεμά θα καταστρέψει την Κύπρο». Αλήθεια, ποια συνάντηση κρατάει τρία λεπτά; Και πόσο ευαίσθητο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αναστασιάδης στον Βγενόπουλο για να χρειαστεί να του το παραδώσει αυτοπροσώπως ο Χριστοδουλίδης στο γραφείο του;

Το βέβαιο είναι ότι ο Βγενόπουλος πίεζε τον Αναστασιάδη να σταματήσουν οι έρευνες και να κλείσουν οι υποθέσεις εναντίον του. Συμπωματικά υπήρξα αυτήκοος μάρτυρας τηλεφωνικής συνομιλίας του Αναστασιάδη με τον Βγενόπουλο όταν συζητούσαν ακριβώς αυτό, γεγονός που επίσης παραδέχτηκε ο Αναστασιάδης σε δημόσιες δηλώσεις του.

Τελικά, από όλες τις υποθέσεις που ερευνήθηκαν οδηγήθηκε στο δικαστήριο μόνο η υπόθεση Focus. Η υπόθεση καταχωρήθηκε το 2016, με κατηγορούμενους τον Αντρέα Βγενόπουλο, τον Μιχάλη Ζολώτα της Focus, το στέλεχος της Μαρφίν Λαϊκή Μιχαήλ Φόλε, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την κόρη του. Ο Βγενόπουλος πέθανε από ανακοπή καρδίας και διαγράφηκε από το κατηγορητήριο. Οι κατηγορίες ήταν βαριές: διαφθορά, συγκάληψη, δεκασμός και δωροδοκία δημόσιων λειτουργών και αξιωματούχων, δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τυχόν καταδίκη των Ζολώτα και Φόλε ενείχε τον κίνδυνο να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου, διότι το διακύβευμα δεν ήταν το ένα εκατομμύριο που κατέληξε σε εταιρεία της κόρης του Χριστοδούλου, αλλά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που διοχετεύτηκαν μέσω της Focus. Σύμφωνα με τα μηνύματα από το αρχείο της "Σάντη" ποσά από τη Focus κατέληξαν σε καταπίστευμα της Αδελφότητας. Με αυτή τη δίκη, λοιπόν, δοκιμάζονταν στην ουσία οι αντοχές του συστήματος.

Από τα μηνύματα φαίνεται ότι η «Αδελφότητα»/Συμμορία παρακολουθούσε τις εξελίξεις που αφορούσαν αυτή την υπόθεση. Ο Χριστοδούλου φαίνεται να ήταν σε επικοινωνία με τον οδηγό του Κληρίδη Μορφάκη Σολομωνίδη ο οποίος του έδινε πληροφορίες για τις υποθέσεις που αφορούσαν τις τράπεζες. Σε μήνυμα του Μορφάκη προς τον Χριστοδούλου φαίνεται να του είπε:

«Κύριε Χριστοδούλου εγώ πόσες φορές ρίσκαρα για εσάς; Πόσες πληροφορίες σας έχω δώσει; Ακόμα και κοριούς έβαλα για εσάς»

Στις 12 Απριλίου 2019, ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται να αντάλλαξε τα ακόλουθα μηνύματα με τον Χριστοδούλου:

Γ.Μ: «Κύριε Χριστοδούλου σας χαιρετώ. Μόλις τελείωσε η ολομέλεια της βουλής. Μίλησα με τον κύριο Τσίπρα. Θα σας στείλει με το σύνδεσμο σας λέει όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση της Marfin Laiki και του δικού μας του Β. Μην έρθετε στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα».

Μ. Χ: «Εντάξει μιλώ και εγώ με τον δικό μας στον Άρειο Πάγο τώρα, από την άλλη γραμμή».

Από το πρώτο στάδιο της υπόθεσης κατά τη διαδικασία παραπομπής της στο Κακουργιοδικείο, οι κατηγορούμενοι Ζολώτας και Φόλε ήγειραν ένσταση με το αιτιολογικό ότι η επίδοση του κατηγορητηρίου στην Ελλάδα έγινε με λάθος διαδικασία. Το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση και παράπεμψε την υπόθεση στο Κακουργιοδικείο. Ύστερα από πολλές προδικαστικές ενστάσεις, η εκδίκαση άρχισε τον Μάιο του 2018. Μέχρι τον Ιούλιο του 2019 είχαν ήδη ακουστεί 54 μάρτυρες κατηγορίας και είχαν κατατεθεί 443 τεκμήρια. Η δίκη δηλαδή βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο. Εντούτοις, ο Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο είχαν προσφύγει οι κατηγορούμενοι, αποφάνθηκε ότι δεν ήταν ορθή η διαδικασία επίδοσης των κλήσεων στους Ζολώτα και Φόλε στην Ελλάδα, και ακύρωσε το ένταλμα σύλληψής τους.

Αμέσως μετά, τον Αύγουστο του 2019, το Κακουργιοδικείο εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση και απάλλαξε τους κατηγορούμενους Ζολώτα και Φόλε. «Η συνέχιση της δίωξης των Κατηγορουμένων (…) συνιστά κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας», ανέφερε στην απόφαση του το Κακουργιοδικείο. Διακοπή λοιπόν της δίκης και απαλλαγή τους από όλες τις κατηγορίες.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης έκανε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τον Δεκέμβριο του 2019, σε απόφαση που εξέδωσε ο Δικαστής Οικονόμου, το Εφετείο ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση απαλλαγής των δυο κατηγορουμένων, διάταξε επαναφορά των κατηγοριών και συνέχιση της δίκης, με την ίδια σύνθεση του Κακουργιοδικείου.

Η δίκη θα ξεκινούσε στις 9 Ιανουαρίου 2020, αλλά οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν. Το δικαστήριο ενέκρινε αίτημα των συνηγόρων τους για συνέχιση της δίκης χωρίς τη δική τους παρουσία. Στην Κύπρο απαιτείται η παρουσία των κατηγορουμένων ιδιαίτερα όταν η διαδικασία αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ο γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης υποστήριξε ότι η διεξαγωγή ποινικής δίκης ενώπιον Κακουργιοδικείου χωρίς τον κατηγορούμενο παρόντα δεν προβλέπεται καν από την Κυπριακή Ποινική Δικονομία. Ο Κώστας Κληρίδης αιτήθηκε άδεια για την καταχώριση αίτησης με σκοπό την έκδοση του προνομιακού εντάλματος τύπου Certiorari για να ακυρωθεί η απόφαση (Πολιτική Αίτηση Αρ. 24/2020). Η θέση του στηρίχθηκε σε νομικό σφάλμα και πλάνη περί του Νόμου ως προς το τι απαιτείται όταν ένα Κακουργιοδικείο εκδικάζει «ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές υποθέσεις».

Στις 10 Μαρτίου 2020 ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Στέλιος Ναθαναήλ απέρριψε το αίτημα και η δίκη συνεχίστηκε χωρίς την παρουσία των δύο κατηγορουμένων. Αποδέχθηκε πως οι κατηγορούμενοι μπορούσαν να δικαστούν χωρίς να είναι παρόντες λόγω των «επαγγελματικών υποχρεώσεων» που είχαν στην Ελλάδα και Ρουμανία αντίστοιχά και το ότι «δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος των συχνών ταξιδιών για προσωπική εμφάνιση όποτε το Κακουργιοδικείο συνεδριάζει». Τα σχόλια δικά σας. Ο Ναθαναήλ συμφώνησε με το πρωτόδικο κακουργιοδικείο πως «το συμφέρον της δικαιοσύνης εξυπηρετείτο με τη συνέχιση της διαδικασίας στην απουσία των κατηγορουμένων»

Συνεχίστηκαν λοιπόν οι ακροάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τάχιστα και η απόφαση επιφυλάχθηκε για τις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα πριν το κλείσιμο των δικαστηρίων για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Την 1η Αυγούστου 2020 θα ολοκληρωνόταν και η θητεία του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Η αρχική επιλογή του Αναστασιάδη για τον διάδοχο του Κώστα Κληρίδη ήταν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Το ΑΚΕΛ έφερνε ένσταση στον διορισμό του Ιωνά Νικολάου, λόγω της κομματικής του ιδιότητας. Μάλιστα, στις 15 Ιανουαρίου 2020, έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Κώστα Κληρίδη, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους διαφωνούσε με την επιλογή Νικολάου.

Σύμφωνα με έγκυρη πηγή, περί τους δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Κώστα Κληρίδη, με πρωτοβουλία του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου, ο οποίος βρισκόταν στα πρόθυρα αφυπηρέτησης, στήθηκε ένα παρασκήνιο με σκοπό την επιλογή αντικαταστάτη του Κληρίδη που θα ήταν της εμπιστοσύνης της Αδελφότητας, αλλά θα τύγχανε και της στήριξης του ΑΚΕΛ.

Συγκεκριμμένα, φαίνεται πως ο Νικολάτος εισηγήθηκε στον Άντρο Κυπριανού τον Γιώργο Σαββίδη και τον παρότρυνε να τον προτείνει εκείνος στον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Κυπριανού συνάντησε τον Αναστασιάδη στο γραφείο του στις 2 Ιουνίου 2020 και του πρότεινε τον Σαββίδη αντί του Ιωνά Νικολάου. Ο Αναστασιάδης, αν και μιλημένος, έκανε ότι ξαφνιάστηκε και… πρόβλεψε πως ο Σαββίδης δεν θα ενδιαφερόταν καν. «Αν τον πείσεις, θα τον διορίσω. Εξάλλου, δεν μπορώ να σου χαλάσω χατίρι, διότι σε χρειάζομαι στο Κυπριακό», είπε στον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ. Ο Κυπριανού συνάντησε τον Σαββίδη μαζί με τον Νικολάτο και τον... έπεισαν. Ο Κυπριανού ενημέρωσε τον Αναστασιάδη, ο οποίος τήρησε την υπόσχεσή του και τον διαβεβαίωσε ότι θα σεβόταν την επιθυμία του. Ο Άντρος Κυπριανού αναχώρησε από το Προεδρικό με την ψευδαίσθηση ότι ήταν δική του επιλογή ο Γιώργος Σαββίδης. «Εγώ τον επέλεξα ως γενικό εισαγγελέα», μου είπε σε συνάντηση που είχαμε στις 29 Ιουνίου 2020, κατά την οποία μου εκμυστηρεύτηκε ότι είχε διαβουλευθεί με τον Αναστασιάδη.

Όταν λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε συνεργασία με τον Μύρωνα Νικολάτο, έκανε τάχα την παραχώρηση προς το ΑΚΕΛ για διορισμό του Γιώργου Σαββίδη αντί του Ιωνά Νικολάου, φαίνεται ότι εξασφάλισε συναίνεση και για τον βοηθό γενικό εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Ο πραγματικός συνομιλητής του Αναστασιάδη για τη νέα ηγεσία στη Νομική Υπηρεσία ήταν η «Αδελφότητα» και όχι το ΑΚΕΛ. Στις 2 Ιουνίου έγινε η πρώτη κρούση του Άντρου Κυπριανού στον Αναστασιάδη και τις επόμενες μέρες ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις. Αμέσως μετά ο Αναστασιάδης ενημέρωσε την Αδελφότητα στην Αθήνα.

Στις 10 Ιουνίου 2020, ο Μυλωνάκης έστειλε στον Χριστοδούλου το εξής μήνυμα:

"Έπεσε τηλέφωνο από Αναστασιάδη, θα βάλει Σαββίδη Γενικό και Αγγελίδη βοηθό. Θα βάλει τους δικούς μας λόγω αδελφότητας!"

Ο Αναστασιάδης ενημέρωσε την «Αδελφότητα» δέκα μέρες πριν κοινοποιήσει τις αποφάσεις του στην κοινή γνώμη. Αυτό έγινε με μια ξαφνική ανακοίνωση στις 20 Ιουνίου 2020. Οι επιλογές του Αναστασιάδη προκάλεσαν έκπληξη στα ΜΜΕ, διότι οι πάντες περίμεναν τον Ιωνά Νικολάου για γενικό εισαγγελέα, ενώ καμιά απολύτως πληροφορία δεν υπήρξε για τον βοηθό γενικό εισαγγελέα.

Ταυτόχρονα με τα ονόματα του νέου γενικού και του βοηθού γενικού εισαγγελέα, ο Αναστασιάδης ανακοίνωσε ότι η τελετή διαβεβαίωσής τους θα γίνονταν στις 10 Ιουλίου. Ο Κώστας Κληρίδης συμπλήρωνε το 68ο έτος της ηλικίας του στις 8 Ιουλίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και την ισχύουσα πρακτική, θα έπρεπε να αφυπηρετήσει την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα των γενεθλίων του, δηλαδή την 1η Αυγούστου 2020.

Ο Κληρίδης αντέδρασε στη βιασύνη του Αναστασιάδη να τον διώξει και επέμεινε στην εφαρμογή της υφιστάμενης πρακτικής. Τότε, άρχισε μέσω των ΜΜΕ εκστρατεία εξευτελισμού του, με τη δημοσίευση πληροφοριών ότι το κίνητρό του ήταν να εξασφαλίσει μερικούς ακόμα μισθούς.

Τελικά ο Κληρίδης συμβιβάστηκε και παραιτήθηκε 15 μέρες πριν την κανονική αφυπηρέτησή του. Για να στήσει ο Αναστασιάδης όλο αυτό το σκηνικό εξαναγκασμού παραίτησης του γενικού εισαγγελέα και να μην περιμένει ακόμη 15 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία του, κάποιος σοβαρός λόγος υπήρχε. Και αυτός δεν ήταν άλλος από την αναμενόμενη απόφαση του Κακουργιοδικείου για την υπόθεση Focus.

Όλως παραδόξως αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία της «Σάντης»:

«Mια μέρα που έπαιρνα τηλέφωνο τον Μιχάλη από το πρωί και μου απάντησε γύρω στο μεσημέρι, μου μίλησε τόσο απαίσια, που αργότερα μου έστειλε ο ίδιος συγνώμη για να μου απολογηθεί λέγοντας μου, ότι τον πιέζει ο ΠΤΔ για την υπόθεση Focus, λίγες μέρες μετά ο κύριος Χ.Χ και η κόρη του αθωώθηκαν».

Στις 18 Ιουνίου 2020, μια βδομάδα πριν ανακοινώσει ο Αναστασιάδης τα ονόματα της νέας ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, ο Χριστοδούλου φαίνεται να αναφέρει σε... «χαλκευμένο» μήνυμά του προς τη Σάντη:

«Έχω ένα διάολο δουλειά, ο πρόεδρος τηλεφωνά όλη μέρα για το πως θα φύγει ο Κληρίδης, η focus έμεινε εκεί και δεν παίρνουμε τα λεφτά από Χριστοδούλου και εσύ ασχολείσαι με βλακείες».

Ο Αναστασιάδης, λοιπόν, φαίνεται να συντονίζεται με τον Χριστοδούλου για το πώς θα έδιωχναν πρόωρα τον Κληρίδη. Η απόφαση για τη Focus θα ήταν αθωωτική και ο Κώστας Κληρίδης, ο οποίος θα ήταν ακόμη Γενικός Εισαγγελέας, θα ανακοίνωνε την πρόθεση της Νομικής Υπηρεσίας να ασκήσει έφεση όπως άλλωστε έκανε σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις που έβρισκε εμπόδιο στην εκδίκαση της υπόθεσης. Στις 31 Ιουλίου 2020, ως φαίνεται να αναμενόταν, το Κακουργιοδικείο αθώωσε τους κατηγορούμενους Χριστοδούλου, Ζολώτα, Fole, Χριστοδούλου και A.C. Christodoulou Consultants LTD και τους απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες.

Δύο εβδομάδες μετά την πιο πάνω αθωωτική απόφαση, στις 15 Αυγούστου 2020, ο Μύρωνας Νικολάτος φαίνεται να έστειλε το ακόλουθο μήνυμα στον Χριστοδούλου το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα αρχεία της «Σάντη»: «Για την απόρριψη της 24/2020 με Ναθαναήλ για Κληρίδη εγώ δεν βοήθησα;»

Η υπόθεση στην οποία αναφέρεται ο Νικολάτος είναι η απόρριψη του αιτήματος του Κώστα Κληρίδη να του δοθεί άδεια για διάταγμα Certiorari σε σχέση με την απόφαση του Κακουργιοδικείου να συνεχιστεί η δίκη χωρίς την παρουσία των Ζολώτα και Φόλε. Το μήνυμα αυτό, δύο εβδομάδες μετά την αθώωση των κατηγορουμένων, φαίνεται να αποτελεί ομολογία για ενδεχόμενο επηρεασμό της απόφασης. Τόσο ο Νικολάτος όσο και ο Ναθαναήλ συμπωματικά αναφέρονται στα μηνύματα της Σάντη για σχέσεις με την Αδελφότητα.

Στο screenshot του μηνύματος του Νικολάτου φαίνεται και μέρος συνομιλίας του Χριστοδούλου με τον Δημήτρη Παπαδάκη:

Δ. Π.: «Μιχάλη γίνεται ντόρος για τον Χριστοδούλου. Μπες στο fb να δεις».

Μ. Χ.: «Είναι η υπόθεση focus. Μετά να σε καλέσω στο τηλέφωνο να σου πω. Ο Σάββας με τον Γιώργο τα κανόνισαν».

Ο Σάββας και ο Γιώργος, λοιπόν, τα κανόνισαν. Αυτό φαίνεται να ήταν το κίνητρο του Αναστασιάδη για να διώξει άρον άρον τον Κληρίδη, να δώσει χρόνο στον Σάββα και στον Γιώργο να τα κανονίσουν. Η νέα ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Κακουργιοδικείου.

Όταν το δικαστήριο διάταξε διακοπή της δίκης, το καλοκαίρι του 2019, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης καταχώρισε έφεση και το Ανώτατο ακύρωσε την απόφαση. Τον Ιούλιο του 2020, όταν το ίδιο δικαστήριο, με την ίδια σύνθεση, αθώωσε τους κατηγορούμενους εμμένοντας στην απόφαση που είχε πάρει ένα χρόνο προηγουμένως, ο διάδοχος του Κώστα Κληρίδη, Γιώργος Σαββίδης, επέλεξε να μην εξαντλήσει τα δικαστικά μέτρα.

Η Focus ήταν μια υπόθεση διαφθοράς τεράστιων διαστάσεων. Το τίμημα αυτής της απάτης ήταν πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια. Οι επιπτώσεις από τη χρεοκοπία της Λαϊκής Τράπεζας είχαν τεράστιο κοινωνικό κόστος: Έκλεισαν νοικοκυριά, χρεοκόπησαν επιχειρήσεις, χάθηκαν καταθέσεις και εξαϋλώθηκαν αξιόγραφα. Πρόσθετα, ο φορολογούμενος πολίτης φορτώθηκε ένα χρέος 2 δισεκατομμυρίων που έριξε στη μαύρη τρύπα της Λαϊκής Τράπεζας τον Μάιο του 2012 το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε κριτική στη Νομική Υπηρεσία για τη μη άσκηση έφεσης, και αυτό αποδόθηκε στο ότι ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης υπήρξε δικηγόρος του Χριστόδουλου Χριστοδούλου. Με παρέμβασή του στον δημόσιο διάλογο ο γενικός εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης διαβεβαίωσε ότι εκείνος είχε πάρει την απόφαση, επειδή ο Σάββας Αγγελίδης τον είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή ότι είχε συμμετοχή στην υπόθεση ως δικηγόρος του Χριστοδούλου.

«Είχαμε διάφορες συζητήσεις, μίλησα με τους λειτουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στο δικαστήριο, συνεκτίμησα όλους τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και έκρινα ότι δεν έπρεπε να καταχωρηθεί έφεση», ανέφερε στο τηλεοπτικό κανάλι Alpha.

Η μη έφεση στη μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς που απασχόλησε τα κυπριακά δικαστήρια ήταν η πρώτη σημαντική απόφαση που έλαβε ο νέος γενικός εισαγγελέας. Το Σύνταγμα του δίνει την εξουσία να αποφασίζει ανεξέλεγκτα, όμως το δημόσιο συμφέρον και η ηθική επέβαλλε τουλάχιστον να εξαντλήσει τις δικαστικές διαδικασίες. Eίδαμε όλοι πως ερμηνεύει η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας την έννοια του «δημοσίου συμφέροντος» καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας της.

Οι ισχυρισμοί ότι ο Σαββίδης διαβουλεύτηκε με τους λειτουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση στο δικαστήριο είναι έωλοι. Πιο ρεαλιστική είναι η υπόθεση ότι ανταποκρίθηκε στις επιθυμίες του επιστήθιου του φίλου Νίκου Αναστασιάδη, όπως φαίνεται άλλωστε και από τα μηνύματα του Χριστοδούλου. Από τα μηνύματα αυτά φαίνεται ότι ο Γιώργος Σαββίδης και ο Σάββας Αγγελίδης είχαν στενούς προσωπικούς δεσμούς με τον Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν σε θέση να γνωρίζει πώς και γιατί «ο Γιώργος με τον Σάββα τα κανόνισαν».

Στα τέλη Ιουλίου 2020, όταν ο Χριστοδούλου βρισκόταν σε δύσκολη θέση λόγω του κινδύνου να εκτεθεί από τις ενέργειες της Σάντη, αντάλλαζε μηνύματα με όλο το σύστημα εξουσίας. Τα μηνύματα αυτά φαίνονται μερικώς, επειδή ήταν κλειδωμένα και η Σάντη μπόρεσε και φωτογράφησε μόνο την οθόνη του κινητού του:

Νίκος Αναστασιάδης: Όταν έρθω. Επιάσαν μας το βαν τώρα που χρειάζεται.

Νικολάτος: Εντάξει, αύριο θα ξέρω. Θα είμαστε σε επαφή.

Ιωνάς Νικολάου: Ο καταραμένος ο Λιβέρας με τον…

Φάνος Λιβέρας: Μιχάλη με πήρε στο τηλέφωνο ο Πολυβίου.

Πόλυς: Μιχάλη πρέπει να σε δω σήμερα επιτέλους.

Σάββας Αγγελίδης: Αδελφέ μου, όλα εντάξει, μην έχεις έννοια. Ότι επιθυμείς.

Σαββίδης: Όπως επιθυμείς επιστήθιε φίλε μου.

Όταν ο Αναστασιάδης επέλεξε τον Χριστοδουλίδη για διάδοχο του, ασφαλώς και δεν του έδωσε λευκή επιταγή. Ο Χριστοδουλίδης ήταν ο άνθρωπος τον οποίο επέλεξε ο Αναστασιάδης για να μεταφέρει μηνύματα αγνώστου σε μας περιεχομένου στον Βγενόπουλο, ήταν δηλαδή ο fixer του. Η δε «Αδελφότητα» διατήρησε την επιρροή της στο Προεδρικό. Η Σάντη, όπως μου είπε η ίδια και όπως επιβεβαιώνεται από μηνύματα τα οποία φαίνεται ότι η Αστυνομία έσπευσε να εξαφανίσει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη, ήταν από τους πρώτους που ανέλαβαν καθήκοντα ως κάποιου είδους συνεργάτης στο Προεδρικό, φαίνεται ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίας και επιρροής του Μ. Χριστοδούλου.

Ο Πρόεδρος, η Νομική Υπηρεσία και η «Αδελφότητα» χαρακτήρισαν αμέσως τα μηνύματα χαλκευμένα και έδωσαν οδηγίες στην Αστυνομία και στα φερέφωνα τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να κινηθούν σε αυτή τη γραμμή. Το τραγικό είναι πως ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ήταν ο επικεφαλής των ανακρίσεων για τη Focus και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, υποθέτω, την αλήθεια. Τώρα, ως αρχηγός της αστυνομίας ηγείται ακόμα μιας στημένης έρευνας με σκοπό τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου ίσως σκανδάλου στην οικονομική ιστορία της χώρας. Η αστυνομία, αντί να κινηθεί εναντίον των υπόπτων για διαφθορά προσπαθεί να ενοχοποιήσει εκείνους που καταγγέλλουν. Ντροπή!