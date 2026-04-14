Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σφοδρές επικρίσεις Νίκου Κληρίδη κατά Αστυνομίας για την έφοδο: «Υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το γραφείο μου»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γνωστός δικηγόρος κάνει λόγο για «επιδρομική ενέργεια» και παρακράτηση του κινητού του – Προσφυγή στο Ανώτατο για ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

Σφοδρές επικρίσεις κατά της Αστυνομίας διατύπωσε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, με αφορμή την έρευνα τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, στο σπίτι και το γραφείο του.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ "Απο Μέρα σε Μέρα' κατήγγειλε ότι του συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι τρομοκράτης, κάνοντας λόγο για επιδρομική ενέργεια.

Η Αστυνομία, όπως αναφέρει, του ζήτησε αρχικά το κινητό τηλέφωνό του για να διεξάγει έρευνα διάρκειας μερικών ωρών, ωστόσο ακόμη να του το επιστρέψει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κλοπή.

Διατύπωσε ανησυχίες, καθώς όπως ανέφερε, στο κινητό του, υπήρχαν στοιχεία για σοβαρές υποθέσεις, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει κίνδυνος  να κλείσει το γραφείο του.

Υπέδειξε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση του διατάγματος έρευνας,  ενώ ήδη απέστειλε επιστολές στον Γενικό Εισαγγελέα, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Αρχηγό Αστυνομίας.     

Πηγή: Κρατική Τηλεόραση

 

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΙμακάριος δρουσιώτηςΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΑΝΩΤΑΤΟΕΡΕΥΝΕΣΝΙΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

