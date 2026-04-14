Σφοδρές επικρίσεις Νίκου Κληρίδη κατά Αστυνομίας για την έφοδο: «Υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το γραφείο μου»

Σφοδρές επικρίσεις κατά της Αστυνομίας διατύπωσε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, με αφορμή την έρευνα τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, στο σπίτι και το γραφείο του.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ "Απο Μέρα σε Μέρα' κατήγγειλε ότι του συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι τρομοκράτης, κάνοντας λόγο για επιδρομική ενέργεια.

Η Αστυνομία, όπως αναφέρει, του ζήτησε αρχικά το κινητό τηλέφωνό του για να διεξάγει έρευνα διάρκειας μερικών ωρών, ωστόσο ακόμη να του το επιστρέψει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κλοπή.

Διατύπωσε ανησυχίες, καθώς όπως ανέφερε, στο κινητό του, υπήρχαν στοιχεία για σοβαρές υποθέσεις, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το γραφείο του.

Υπέδειξε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση του διατάγματος έρευνας, ενώ ήδη απέστειλε επιστολές στον Γενικό Εισαγγελέα, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Πηγή: Κρατική Τηλεόραση