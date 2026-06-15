Γιατί πρέπει να έχουμε πάντα ένα λεμόνι μέσα στο αυτοκίνητο - Το άγνωστο κόλπο

Μπορεί σε πολλούς να φαίνεται ασυνήθιστο, ωστόσο το συγκεκριμένο κόλπο μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο σε μια κρίσιμη στιγμή πίσω από το τιμόνι.

Με το καλοκαίρι να έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του, ένα φαινόμενο που αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κάθε φορά που η θερμοκρασία ανεβαίνει και συνθήκες στις παραλίες μοιάζουν ιδανικές, είναι οι μαζικές έξοδοι προς παραθαλάσσιες περιοχές. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα επιλέξουν διανύσουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να επισκεφθούν κάποιον από τους αρκετούς δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς που διαθέτει η χώρα μας σε κάθε της γωνία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας παράγοντας που συχνά περνά απαρατήρητος είναι το ενδεχόμενο να προκληθεί ναυτία κατά την διάρκεια της διαδρομής. Η πολύωρη παραμονή στο αυτοκίνητο μπορεί να προκαλέσει δυσφορία τόσο στους επιβάτες όσο και στους οδηγούς, ιδιαίτερα όταν η διαδρομή περιλαμβάνει αλλεπάλληλες στροφές, όταν κάποιος διαβάζει βιβλίο ή περνά αρκετή ώρα κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού τηλεφώνου του ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, η ναυτία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε. Ωστόσο, αυξημένη ευαισθησία παρουσιάζουν τα παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών, οι γυναίκες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ή της εμμήνου ρύσεως, καθώς και τα άτομα που υποφέρουν συχνά από ημικρανίες.

Γι' αυτόν τον λόγο, η γνώση ορισμένων πρακτικών αντιμετώπισης της ναυτίας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για κάθε ταξιδιώτη. Μάλιστα, μία από τις πιο αποτελεσματικές και ταυτόχρονα απροσδόκητες λύσεις δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από ένα λεμόνι, το οποίο μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση όταν κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα συμπτώματα.

Σε βίντεο στο TikTok, ο Δρ. Karan Rangarajan, εξηγεί ότι εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μυρίζουμε ένα λεμόνι. «Το σύστημα της όσφρησης μαζεύει τα αρώματα των εσπεριδοειδών και ταυτόχρονα συνδέεται με μεταιχμιακό (ή αλλιώς λιμβικό) σύστημα το οποίο ρυθμίζει τη ναυτία».

Ο χειρουργός από το Ηνωμένο Βασίλειο εξηγεί επίσης ότι το άρωμα του λεμονιού αυξάνει την παραγωγή σάλιου και την κένωση του στομάχου, κάτι που σημαίνει λιγότερα συμπτώματα ναυτίας.

Τέλος, αναφέρει ότι η έντονη μυρωδιά των εσπεριδοειδών παρέχει επίσης μια αισθητηριακή απόσπαση της προσοχής που μεταφέρει την προσοχή του εγκεφάλου μακριά από τη ναυτία.

«Αυτό μπορεί να μην λειτουργεί για όλους, αλλά η χρήση τζίντζερ, ελαίου μέντας ή οποιουδήποτε εσπεριδοειδούς είναι χαμηλού κόστους. Αυτές είναι σχετικά ακίνδυνες παρεμβάσεις για τη ναυτία, που δεν απαιτούν φάρμακα»,

Όσον αφορά τον Δημόσιο Οργανισμό Υγείας, αυτός αναφέρει ότι για να μην εμφανιστούν συμπτώματα ναυτίας, καλό είναι να ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:

▪ Να επιλέγουμε θέση στο μεταφορικό μέσο όπου η ταλάντωση είναι μικρότερη

▪ Στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο, καθόμαστε μπροστά (ή οδηγούμε, αν είναι δυνατόν).

▪ Στο αεροπλάνο, καθομαστε στη μέση, σε θέση κοντά στο φτερό.

▪ Στο κρουαζιερόπλοιο, προτιμούμε μια κεντρική καμπίνα.

▪ Να κλείνουμε τα μάτια μας ή να εστιάζουμε το βλέμμα μας στον ορίζοντα ή σε ένα σταθερό σημείο.

▪ Να αποφεύγουμε την κατανάλωση μεγάλου γεύματος και αλκοόλ πριν το ταξίδι.

▪ Να αποφεύγουμε το κάπνισμα.

▪ Η διέγερση των άλλων αισθήσεών μπορεί ναμας αποσπάσει από την κίνηση. Η

αρωματοθεραπεία (μέντα ή λεβάντα), καραμέλες τζίντζερ ή άλλες παστίλιες με γεύση μπορεί

να σας βοηθήσουν.

▪ Να συζητούμε με τον ιατρό μας για τα φάρμακα που θα μπορούσαμε να λάβουμε προληπτικά.

▪ Να συζητήσουμε με τον παιδίατρο για τα φάρμακα που θα μπορούσαν να λάβουν προληπτικά τα παιδιά, αν χρειαστεί

carandmotor.gr