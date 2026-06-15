Εντός Ιουνίου συναντήσεις με ανάδοχο έργου αποθήκευσης ενέργειας ύψους €50 εκατ.

Εντός Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο οι πρώτες συναντήσεις με τον ανάδοχο του έργου για προμήθεια και ενεργοποίηση (supply and commissioning) τριών εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε στρατηγικές τοποθεσίες του Συστήματος Μεταφοράς, συνολικού κόστους €50 εκατομμυρίων, με στόχο την άμεση έναρξη των απαιτούμενων εργασιών υλοποίησης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Σταύρος Σταυρινός.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος, στη μείωση των περικοπών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα. Σημείωσε ότι το κόστος των €50 εκ. δεν θα καταβληθεί άμεσα αλλά, σταδιακά, σε βάθος 10ετιας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σταυρινός είπε ότι, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και αδειοδότησης, ο ΔΣΜΚ έχει κατακυρώσει διεθνή διαγωνισμό για προμήθεια και ενεργοποίηση (supply and commissioning) τριών εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε στρατηγικές τοποθεσίες του Συστήματος Μεταφοράς.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 217/2025, δύο από τις τρείς εγκαταστάσεις θα έχουν δυναμικότητα 40 MW/160 MWh έκαστη, ενώ η τρίτη θα έχει δυναμικότητα 40 MW/80 MWh και θα διαθέτει επιπρόσθετα λειτουργικότητα διαμόρφωσης δικτύου (grid-forming).

«Η εγκατάσταση των εν λόγω Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος, στη μείωση των περικοπών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου», υπογράμμισε.

Παράλληλα, είπε ότι το έργο σηματοδοτεί την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών κεντρικής αποθήκευσης στο Σύστημα Μεταφοράς, «δίνοντας τη δυνατότητα στον ΔΣΜΚ να αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων, ιδίως για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ασφάλειας και ευστάθειας του συστήματος».

Τέλος, ο κ. Σταυρινός διαβεβαίωσε ότι ο ΔΣΜΚ, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα συστήματα να λειτουργήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος».

Πηγή: ΚΥΠΕ