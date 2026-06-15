Πρόεδρος Επιτροπής Άμυνας χωρίς στρατιωτική θητεία;

Το ΕΛΑΜ θα λάβει τελικά τις τρεις «ορφανές» προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών που κενώθηκαν μετά την αποτυχία των ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγων να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους στη Βουλή. Ως εκ τούτου, αναμένεται να αναλάβει τις προεδρίες των Επιτροπών Μεταφορών, Άμυνας και Περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος του κόμματος, Χρίστος Χρίστου, θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή για την προεδρία της Επιτροπής Άμυνας. Δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο το ενδεχόμενο να προεδρεύει της Επιτροπής Άμυνας ένας βουλευτής που δεν υπηρέτησε στρατιωτική θητεία. Θα γελά και το παρδαλό κατσίκι.

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