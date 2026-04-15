Κατάρρευση διώροφης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια: «Έκαναν όλοι τη δουλειά τους» αλλά... έπεσε

Τέσσερα πλέον 24ωρα μετά την κατάρρευση της διώροφης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια και την τραγική απώλεια δύο ανθρώπων, τα ερωτήματα όχι απλά δεν λιγοστεύουν αλλά αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Ήδη η Αστυνομία έχει συστήσει ανακριτική ομάδα η οποία λαμβάνει καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους και ανάλογα θα προχωρήσει σε διώξεις, αν και εφόσον υπάρχουν ευθύνες. Από την άλλη, τόσο ο ΕΟΑ όσο και ο οικείος Δήμος Αμαθούντας (πρώην Γερμασόγειας) αναφέρονται κυρίως στο προβληματικό νομικό πλαίσιο που τους «δένει τα χέρια». Στον ΕΟΑ κρατούν στο χέρι την επιστολή που έστειλαν με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2026 προς τους ιδιοκτήτες, η οποία όμως είναι άγνωστο αν πρόλαβε να φτάσει στα χέρια τους μέσα από τη διαδικασία της «διπλοσυστημένης» από το ταχυδρομείο. Ταυτόχρονα, συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις ενοίκων της πολυκατοικίας τόσο για τις κρίσιμες στιγμές της κατάρρευσης της οικοδομής όσο και για το γεγονός ότι πλήρωναν μέχρι και 1.300 ευρώ ενοίκιο τον μήνα, σε ακατάλληλα διαμερίσματα, χωρίς όμως να έχουν ιδέα για την επικινδυνότητα.

Φωτογραφήθηκε και μετά κατεδαφίστηκε

Η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας που έχει αναλάβει την υπόθεση λαμβάνει ήδη από το Σάββατο καταθέσεις σχετικά με οτιδήποτε μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κατάρρευσης του κτηρίου. Ήδη ο ΕΟΑ αλλά και ο δήμος έχουν παραδώσει σχετικά έγγραφα, ενώ πέρα από τους ενοίκους της πολυκατοικίας αναζητούνται για καταθέσεις και οι ιδιοκτήτες. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση αφύσικου θανάτου δύο προσώπων, ενώ από τις καταθέσεις και τα διάφορα τεκμήρια θα διαφανεί κατά πόσο έγιναν όλα όσα προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία σε επικίνδυνες οικοδομές.

Πάντως οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας σταμάτησαν ουσιαστικά από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν, με απόφαση του ΕΟΑ και αφότου παρέδωσε τη σκηνή η Πυροσβεστική, προχώρησαν σε κατεδάφιση του κτηρίου για λόγους επικινδυνότητας, αφού η κατάστασή του ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να παραμείνει. Πρακτικά αυτό που έγινε ήταν η κήρυξη της οικοδομής σε επικίνδυνη και εφαρμογή άμεσης πρόνοιας της νομοθεσίας για κατεδάφιση προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα. Η οικοδομή, πριν την οριστική της κατεδάφιση, φωτογραφήθηκε εξωτερικά από την Αστυνομία, ενώ λόγω της κατάστασής της δεν μπορούσε να μπει κάποιος μέσα για επιτόπου έρευνες.

Δύο σημαντικά στοιχεία

Πέρα από τις καταθέσεις, στο κάδρο των ερευνών είναι και η πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε σε αριθμό διαμερισμάτων, καθώς πιθανές παρεμβάσεις στο κτήριο να συνέτειναν στην κατάρρευση, είτε μέσω αύξησης του βάρους του κτηρίου είτε με παρέμβαση σε υποστυλώσεις που να ήταν καθοριστική και να επιβάρυνε την κατάσταση της οικοδομής. Ήδη στον φάκελο της υπόθεσης έχουν φωτογραφηθεί συγκεκριμένα σημεία της οικοδομής και εκ πρώτης φέρεται να υπήρξαν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα μετατροπή μπαλκονιού σε υπνοδωμάτιο.

Σημαντική θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν το πρόσωπο-κλειδί αφού προσπαθούσε να έλθει επανειλημμένα σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους για να προχωρήσουν σε επιδιορθώσεις, χωρίς όμως ανταπόκριση. Μάλιστα ο εν λόγω ιδιοκτήτης είναι αυτός που κάλεσε και τον ΕΟΑ στις αρχές του έτους να επιθεωρήσει ξανά το κτήριο και ως εκ τούτου προέκυψε και η επιστολή στις 26 Μαρτίου.

Επιστολές από δήμο και ΕΟΑ Λεμεσού

Όπως έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή, τόσο ο τότε Δήμος Γερμασόγειας όσο και ο ΕΟΑ Λεμεσού έστειλαν επιστολές προς τους ιδιοκτήτες της οικοδομής σχετικά με την κατάσταση αυτής. Οι επιστολές του Δήμου Γερμασόγειας χρονολογούνται από το 2017, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Από τον Απρίλιο του 2025, συνέπεια της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αρμοδιότητα των επικίνδυνων οικοδομών πέρασε στον ΕΟΑ. Στις 19 Φεβρουαρίου ο ΕΟΑ προχώρησε σε επιτόπια επίσκεψη στην οικοδομή όπου διαπιστώθηκαν τα προβλήματά της και αποφασίστηκε όπως αυτή κηρυχθεί επικίνδυνη. Μέχρι ωσότου όμως ετοιμαστούν οι επιστολές προς τους ιδιοκτήτες, μεσολάβησε άλλος ένας μήνας και οι επιστολές «έφυγαν» από τον ΕΟΑ με ημερομηνία 26 Μαρτίου του 2026, ενώ το περιεχόμενο της επιστολής έδινε προθεσμία 90 ημερών (3 μήνες) για άρση της επικινδυνότητας.

Η επιστολή στάλθηκε με τη διαδικασία της διπλοσυστημένης και είναι άγνωστο αν έφτασε σε χέρια των ιδιοκτητών πριν την κατάρρευση. Το ζήτημα αυτό θα ξεκαθαρίσει σήμερα που θα λειτουργήσει εκ νέου το ταχυδρομείο και θα απαντήσει στον ΕΟΑ αν έχουν παραληφθεί ή όχι οι επιστολές. Η διαδικασία της «διπλοσυστημένης» επιστολής προβλέπει ότι στην οικία του παραλήπτη πάει ταχυδρομική ειδοποίηση για παραλαβή συστημένης επιστολής από το κατά τόπους ταχυδρομείο, εκεί όπου υπογράφει την παράδοσή της. Σημειώνεται ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ΕΟΑ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και όχι τους ενοίκους της πολυκατοικίας, ενώ ούτε καν προβλέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία η ενημέρωση αυτών, έστω και μέσω μίας απλής τοιχοκόλλησης στην είσοδο της οικοδομής.

Μετά την τραγωδία… κινητοποίηση

Όπως συμβαίνει σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, μετά την τραγωδία και την απώλεια δύο ανθρώπων, πλέον υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και αναβρασμός για διάφορες επικίνδυνες οικοδομές ανά το παγκύπριο. Ειδικά στη Λεμεσό, όπου υπολογίζονται γύρω στις 500, χρειάζεται άμεσα να παρθούν μέτρα, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υλοποιήσει ο ΕΟΑ. Ήδη στον ΕΟΑ υπάρχει καταιγισμός από μηνύματα με κόσμο που ενημερώνει για άλλες επικίνδυνες οικοδομές, ενώ υπάρχει αναβρασμός και σε ιδιοκτήτες που τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα αλλά και από ενοίκους που ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

Πάντως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», από τον ΕΟΑ Λεμεσού μόλις μία υπόθεση πήγε στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος άμεσης απομάκρυνσης των ενοίκων. Το εν λόγω διάταγμα εκδόθηκε μονομερώς από τον ΕΟΑ και παραμένει ανεκτέλεστο αφού δεν υπήρξε ανταπόκριση από την Αστυνομία για άμεση εκτέλεσή του και την απομάκρυνση των ενοίκων, με την Αστυνομία να παραπέμπει τον ΕΟΑ σε νέα δικαστική διαδικασία για παρακοή διατάγματος. Χθες, και υπό το βάρος των εξελίξεων αλλά και αντιδράσεων, η Αστυνομία επικοινώνησε με τον ΕΟΑ για να λάβει ενημέρωση και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να γίνει από κοινού επιχείρηση για απομάκρυνση των ενοίκων και σφράγιση της επίμαχης-επικίνδυνης οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Ιππάρχου στο κέντρο της Λεμεσού.

Ζήτημα με τη διαμονή

Αλλοδαποί ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια ζουν στιγμές απόγνωσης από το Σάββατο, καθώς έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα, χρήματα και προσωπικά έγγραφα, δηλώνοντας ότι δεν είχαν καμία προειδοποίηση για την επικινδυνότητα του κτηρίου. Κρατώντας σημειώματα με εκκλήσεις για βοήθεια, πραγματοποίησαν χθες διαμαρτυρία ενώ ζητούν στήριξη από το κράτος, αφού πλέον βρίσκονται χωρίς στέγη. Μεταξύ άλλων, σε διάφορες δηλώσεις τους οι επιζώντες αναφέρονται στα ενοίκια που πλήρωναν με τις τιμές να αναφέρονται σε 1.300 ευρώ για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων αλλά και 950 για στούντιο.

Την ίδια ώρα προκύπτει διαφωνία μεταξύ Δήμου Αμαθούντας και Πολιτικής Άμυνας σχετικά με τη φιλοξενία τους. Ο δήμος αναφέρει ότι ανέλαβε την προσωρινή στέγασή τους, καλώντας το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, ενώ η Πολιτική Άμυνα διευκρινίζει ότι από την πρώτη στιγμή μερίμνησε για τη μεταφορά και φιλοξενία 18 ατόμων σε ξενοδοχείο, καλύπτοντάς τους ταυτοχρόνως και βασικές ανάγκες. Για την ώρα, παραμένουν εννέα άτομα στο ξενοδοχείο, με τα έξοδα να καλύπτονται από το κράτος, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξεύρεση μόνιμης λύσης στέγασής τους.