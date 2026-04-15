Προς υπογραφή η μελέτη για ορθή στελέχωση των ΥΚΕ, δηλώνει το Υφ. Πρόνοιας

Τον επόμενο μήνα αναμένεται η κατακύρωση της μελέτης σε εξειδικευμένους συμβούλους για θέματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πρόνοιας, Γιάννης Νικολαΐδης.

Μιλώντας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης για τον απολογισμό του 2025, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι η μελέτη, η οποία αποτελεί ένα από τα «σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού», αναμένεται να κατακυρωθεί εντός του επόμενου μήνα, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2028.

Όπως είπε, η τελική μελέτη για την ορθή στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θα πραγματοποιηθεί στη βάση των προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθούν και «με βάση τα σύγχρονα δεδομένα για την κοινωνία μας έτσι όπως εξελίχθηκε και εξελίσσεται».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του σχετικά με νέες θέσεις ο Γ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι «προκήρυξη νέων θέσεων για λειτουργούς κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλους λειτουργούς υπηρεσιών άλλων τμημάτων μας γίνονται οπωσδήποτε και θα γίνουν εντός του έτους και του επόμενου έτους», σημειώνοντας ότι ορισμένες θέσεις κενώνονται λόγω αφυπηρετήσεων.

Αναφερόμενος στις ευρύτερες προσπάθειες του Υφυπουργείου, σημείωσε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για ορθολογική αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού, με έμφαση στην αναδιαμόρφωση διαδικασιών, στον καθορισμό κατάλληλων προτεραιοτήτων και στη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Όπως ανέφερε, καταβάλλεται «μία τεράστια προσπάθεια για απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να χρησιμοποιείται στο έπακρο και αποτελεσματικότερα ο χρόνος του προσωπικού».

Πρόσθεσε ότι, ειδικότερα σε σχέση με τη στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα εκσυγχρονισμού, σημειώνοντας ότι «θα ξεκινήσει πολύ σύντομα η τελική μελέτη για την ορθή στελέχωση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, στη βάση των προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθούν και στη βάση μιας ορθολογιστικής δομής των ΙΚΕ».

Από την πλευρά της, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή, ανέφερε ότι, παρότι το χρονοδιάγραμμα εκτείνεται έως το 2028, εντούτοις ενδιάμεσα θα προκύπτουν αποτελέσματα.

«Δηλαδή δεν περιμένουμε το 2028 για να πάρουμε το συνολικό, για να προχωρήσουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι κάποια αποτελέσματα «θα μας δημιουργούν βάση, προκειμένου να εξελίσσουμε μελλοντικές δράσεις και επιδιώξεις. Είτε σημαίνει επιδίωξη νέων οργανικών θέσεων είτε άλλες τέτοιες δράσεις».

Υπογράμμισε επίσης τη συμβολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σημειώνοντας ότι «είναι το αρμόδιο τμήμα ακριβώς που υποβάλλουμε όλα τα αιτήματα για θέματα στελέχωσης και όχι μόνο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ