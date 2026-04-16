Σταδιακή πτώση στη θερμοκρασία και μετά βροχές – Αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Κυριακή αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Κυριακή αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

