Νέα Αριστερά: Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου - Τι αναφέρει στην επιστολή της

Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την επιστολή αποχώρησης που συνυπέγραψε με άλλους έξι βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης».

Η ίδια ωστόσο διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική.

Πρώτος επιλαχών για την έδρα της κας Αχτσιόγλου είναι ο Γιάννης Δραγασάκης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους επτά βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη του κόμματος, σημειώνοντας ότι «ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» και κάνοντας λόγο για μια «δύσκολη απόφαση».

Η αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανώς Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ συνεπάγεται αυτομάτως και τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος καθώς πλέον δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο από τον Κανονισμό της Βουλής αριθμό των δέκα βουλευτών.

Αναλυτικά η επιστολή της Έφης Αχτσιόγλου

«Η κοινωνική κατάσταση στη χώρα, μετά από σχεδόν επτά χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς, είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Το δυσβάσταχτο κόστος ζωής, οι απορρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, η στεγαστική κρίση, η απαξίωση του κοινωνικού κράτους, η υπονόμευση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, η σύμπραξη με το γενοκτόνο καθεστώς του Ισραήλ είναι μόνο κάποιοι τίτλοι. Τίτλοι πίσω από τους οποίους, όμως, βρίσκεται η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι σήμερα; Μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολλών; Που θα τους κάνουν να νιώθουν ότι έχει νόημα να μένουν σ’ αυτόν τον τόπο; Θα αποκαταστήσουν το βαθιά πληγωμένο αίσθημα δικαιοσύνης; Αυτά τα ερωτήματα λαμβάνουν πια χαρακτήρα επείγοντος. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η λογική της αυτάρκειας και της ιδεολογικής καθαρότητας δεν υπηρετεί σήμερα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που μοχθούν. Η πολιτική αλλαγή είναι ένα γνήσιο λαϊκό αίτημα. Και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το υποτιμήσει.

Έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας, παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Ενός πόλου που θα είναι πλήρως αντιπαραθετικός στις πολιτικές της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα θα έχει προοπτική νίκης και διακυβέρνησης, προς όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, των νέων.

Με αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης.

Παραιτούμαι από βουλεύτρια, δεν παραιτούμαι όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε η παρουσία μου στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που έρχονται να ενισχύσει τη φωνή όσων μέχρι σήμερα είναι αόρατοι για την πολιτική εξουσία και να εμπνεύσει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή. Σας ευχαριστώ όλες και όλους».

Τι απαντά η Νέα Αριστερά

«Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει» σχολιάζει το Γραφείο Τύπου του κόμματος χαρακτηρίζοντας την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών, καθώς και τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ως «αναμενόμενη».

Όπως προσθέτει, «δεν μας ξαφνιάζει, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο. Με την εξέλιξη αυτή παύει να υφίσταται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο οι αποφάσεις για αποχώρηση αναβάλλονταν, καθυστερούσαν άλλες πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων», προσθέτει η Πατησίων.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές κατά όσων αποχώρησαν, σχολιάζοντας ότι «χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα».

«Πρόκειται για έναν σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του "Λαϊκού Μετώπου", ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει «όμορους χώρους». Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η Πολιτική Επιστρέφει», που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει».

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι στόχος είναι «η επίτευξη των στόχων που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριό μας —και από τους αποχωρήσαντες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της Αριστεράς, ώστε να αποτελέσει, στα κινήματα, στους κοινωνικούς χώρους, στα σωματεία και στη Βουλή, την ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς, την άνοδο της Ακροδεξιάς και την πολιτική του «μέσου όρου». Για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για την παραγωγή ενός προγράμματος που θα φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες της κοινωνίας».

Πηγή: cnn.gr