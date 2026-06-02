Μειώθηκαν κατά €123 εκατ. οι καταθέσεις τον Απρίλιο, αυξημένα κατά €41 εκατ. τα δάνεια

Μείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ αντίθετα αύξηση σημειώθηκε στα δάνεια αν και σημαντικά επιβραδυνόμενη σε σχέση με τον Μάρτιο.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2026 κατέγραψαν καθαρή μείωση €123,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €426,8 εκατ. τον Μάρτιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 4,5%, σε σύγκριση με 5,6% τον Μάρτιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Απρίλιο 2026 έφθασε στα €57,6 δις.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €30,1 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €122,6 εκατ. και €63,0 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €155,5 εκατ.

Αύξηση €40,5 εκατ. στα δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €40,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €528,1 εκατ. τον Μάρτιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 12,0%, σε σύγκριση με 12,6% τον Μάρτιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Απρίλιο 2026 έφθασε στα €27,8 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €76,1 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά €12,1 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση €71,7 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €16,6 εκατ.