Η Κεντρική Γραμματεία του ΑΚΕΛ «θα θέσει το πλαίσιο των περαιτέρω χειρισμών» – Η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου για την προεδρία της Βουλής

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη.

Το ζήτημα της εκλογής προέδρου της Βουλής συζήτησε το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ σε σημερινή συνεδρία, το οποίο ενημερώθηκε και για τους μέχρι στιγμής χειρισμούς και τις επαφές της Γραμματείας του κόμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου, «η συζήτηση για το θέμα θα συνεχιστεί σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, η οποία και θα θέσει το πλαίσιο των περαιτέρω χειρισμών και διαβουλεύσεων».

Αυτούσια η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου:

Το Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ συνήλθε σήμερα και προχώρησε σε μια κατ’ αρχήν εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Καθολική είναι η εκτίμηση ότι η ενίσχυση του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στις βουλευτικές εκλογές της 24ης του Μάη συνιστά μια μεγάλη επιτυχία που ανοίγει τον δρόμο για ανοδική πορεία της Αριστεράς, για νικηφόρους αγώνες για την κοινωνία, για τον λαό και την πατρίδα. Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σε επίπεδο συλλογικών σωμάτων, μελών και φίλων του ΑΚΕΛ και της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Το ΠΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ συζήτησε επίσης το ζήτημα της εκλογής Προέδρου της Βουλής κι ενημερώθηκε για τους μέχρι στιγμής χειρισμούς κι επαφές της Κεντρικής Γραμματείας του Κόμματος. Το ΠΓ ενέκρινε τους χειρισμούς της Κ. Γραμματείας. Η συζήτηση για το θέμα θα συνεχιστεί σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, η οποία και θα θέσει το πλαίσιο των περαιτέρω χειρισμών και διαβουλεύσεων.

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου και ώρα 3μμ.

