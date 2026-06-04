Με καθυστέρηση τριών μηνών σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, παραδίδεται τελικά στο κοινό η λεωφόρος Αργυρουπόλεως, ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Λευκωσία. Από τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του και στις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, συνδέοντας τη λεωφόρο Τσερίου με τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας.

Με 3 μήνες καθυστέρηση

Η παράδοση του έργου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς περιόδου ταλαιπωρίας για κατοίκους, επαγγελματίες και οδηγούς που κινούνταν καθημερινά στην περιοχή. Οι εργασίες προκάλεσαν σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες, ωστόσο η λειτουργία του νέου οδικού άξονα αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις προς και από τη δυτική Λευκωσία. Πρόκειται για έργο που βρισκόταν για περισσότερο από δύο δεκαετίες στον κατάλογο των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του κράτους. Ο νέος δρόμος συνδέει ουσιαστικά τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού και την περιοχή των Λατσιών με τον Στρόβολο και τη Λακατάμια, δημιουργώντας μια νέα εναλλακτική διαδρομή μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων από το στάδιο ΓΣΠ μέχρι τη λεωφόρο Τσερίου.









Τα πλεονεκτήματα

Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η λειτουργία της λεωφόρου θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται καθημερινά στις εισόδους της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες αιχμής. Το έργο θεωρείται συμπληρωματικό του περιμετρικού αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος κατασκευάζεται σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, αναμένεται να αποσυμφορήσει τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Λευκωσίας, όπου η κυκλοφοριακή πίεση παραμένει έντονη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημαντικό όφελος αναμένεται επίσης για τις γειτονιές της περιοχής, καθώς μεγάλο μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας θα μεταφερθεί πλέον στον νέο δρόμο, περιορίζοντας την κίνηση μέσα από κατοικημένες περιοχές.









Πέρασε από εκατό κύματα

Η υλοποίηση του έργου μόνο εύκολη δεν ήταν. Αν και ο σχεδιασμός του είχε τεθεί επί τάπητος εδώ και αρκετά χρόνια, οι διαδικασίες προχώρησαν με αργούς ρυθμούς εξαιτίας οικονομικών, τεχνικών και διοικητικών δυσκολιών που μεσολάβησαν μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου κατασκευαστικού συμβολαίου προχωρούν και οι παρεμβάσεις στο νότιο τμήμα της λεωφόρου Τσερίου, από τον κόμβο Θεόκτιστου μέχρι τη σύνδεσή του με τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο. Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς θα συμπληρώσει το νέο οδικό δίκτυο που δημιουργείται στην περιοχή.

Με το άνοιγμα της λεωφόρου Αργυρουπόλεως γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των μετακινήσεων στη δυτική Λευκωσία. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση των ωφελημάτων του έργου αναμένεται να φανεί όταν ολοκληρωθούν και οι εργασίες στην Τσερίου, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ Στροβόλου και Λακατάμιας, προσφέροντας ταυτόχρονα ουσιαστική ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας.