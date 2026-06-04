Αλβανία: Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες για το θέρετρο Κούσνερ - Ένταση στους δρόμους (βίντεο)

Οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία κατά της Αυτά είναι όλα τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων: Καλύπτουν 5,1 εκατ. πολίτες -Τα sms που σώζουν ζωές, όσα πρέπει να γνωρίζουμεαμ επένδυσης του Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίστηκαν χθες για τρίτη συνεχόμενη μέρα με εκατοντάδες να διαδηλώνουν εκ νέου κατά του έργου που προωθεί η κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν υδραντλίες για να απωθήσουν το πλήθος στα Τίρανα, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης που αναδεικνύει τις βαθιές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επένδυση του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις πλέον ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της Μεσογείου με παράκτιους υγροτόπους, προστατευμένα οικοσυστήματα και το νησί Σάσων, το μοναδικό νησί της Αλβανίας.

Οι διαδηλωτές – πολλοί εκ των οποίων χθες κρατούσαν φουσκωτά φλαμίνγκο - εκφράζουν ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου και καταγγέλλουν έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ η κυβέρνηση Ράμα υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας επένδυση που μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση του αλβανικού τουρισμού.

Η κριτική στρέφεται κυρίως κατά της κυβέρνησης Ράμα

Παρότι το όνομα του Κούσνερ βρίσκεται στο επίκεντρο, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια στην Αλβανία δεν αφορά πρωτίστως στον ίδιο ή την οικογένεια Τραμπ.

Αντίθετα, η κριτική επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Έντι Ράμα διαχειρίζεται το έργο και στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την προώθησή του.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Αλβανό πρωθυπουργό ότι αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις ως εμπόδιο στην αναπτυξιακή του ατζέντα, ενώ οργανώσεις πολιτών ζητούν μεγαλύτερη διαβούλευση και δημοσιοποίηση όλων των όρων της συμφωνίας.

Η απάντηση του Ράμα

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπερασπίζεται σταθερά το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να στέλνει αρνητικά μηνύματα στους ξένους επενδυτές.

Μιλώντας πρόσφατα στο αλβανικό κοινοβούλιο, ο Ράμα ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το έργο εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η τελική πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αλβανία πρέπει να παραμείνει μια χώρα ανοιχτή στις επενδύσεις, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εικόνα ότι οι διεθνείς επενδυτές αντιμετωπίζονται με εχθρότητα.

Ποιος είναι ο ρόλος του Κούσνερ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δραστηριοποιείται μέσω της επενδυτικής εταιρείας Affinity Partners, η οποία σχεδιάζει την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων στην Αλβανία.

Ο ίδιος ο Ράμα έχει επιδιώξει να αποσυνδέσει το επενδυτικό ενδιαφέρον του Κούσνερ από την πολιτική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι οι πρώτες επαφές του Αμερικανού επενδυτή με την Αλβανία ξεκίνησαν αρκετά χρόνια πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Όπως υποστήριξε, το ενδιαφέρον του Κούσνερ αφορούσε αποκλειστικά τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας και όχι γεωπολιτικούς ή πολιτικούς υπολογισμούς.

Το μεγάλο στοίχημα του αλβανικού τουρισμού

Η αντιπαράθεση γύρω από το συγκεκριμένο έργο αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζει σήμερα η Αλβανία.

Η χώρα, που για δεκαετίες παρέμενε απομονωμένη υπό το κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους δημοφιλείς νέους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Για την κυβέρνηση Ράμα, η προσέλκυση επενδύσεων υψηλού επιπέδου αποτελεί αναγκαίο βήμα ώστε η Αλβανία να περάσει σε ένα μοντέλο τουρισμού μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Οι επικριτές του σχεδίου, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η Αλβανία κινδυνεύει να θυσιάσει φυσικούς πόρους και δημόσιους χώρους στο όνομα της ανάπτυξης.

Ένα έργο που εξελίσσεται σε πολιτικό βαρόμετρο

Καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης Ράμα και των επενδυτών συνεχίζονται, η υπόθεση έχει αποκτήσει διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ ένα απλό τουριστικό project.

Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για μια ευκαιρία που μπορεί να ενισχύσει την οικονομία και να αναβαθμίσει τη θέση της Αλβανίας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Για τους επικριτές του, αποτελεί σύμβολο ενός μοντέλου ανάπτυξης που προχωρά χωρίς επαρκή κοινωνικό έλεγχο και χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις διαφάνειας.

Πηγή: iefimerida.gr