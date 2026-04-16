Αφθώδης πυρετός: 2 ανησυχητικά σημεία και 1 θετικό μετά το κρούσμα σε χοίρους – Θα ληφθεί υπόψη για το «καθεστώς καραντίνας»

Νέα δεδομένα δημιουργεί το πρώτο θετικό στον αφθώδη πυρετό χοιροστάσιο, δυναμικότητας 4000 ζώων, στην περιοχή του Παλιομετόχου. Η εξακρίβωση της εξάπλωσης του ιού μέχρι τα δυτικά της Λευκωσίας αναιρεί τη μέχρι πρότινος σταθερή και καθησυχαστική εικόνα συγκράτησης του ιού στις μολυσμένες ζώνες Λάρνακας και νότιας Λευκωσίας (Δάλι και Γέρι). Εικόνα που σχημάτισαν το προηγούμενο διάστημα οι δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις στην υπόλοιπη Κύπρο.

«Το νέο κρούσμα στα δυτικά της Λευκωσίας είναι ανησυχητικό υπό την έννοια ότι ο ιός μεταδόθηκε σε ακόμα μία περιοχή, στην οποία δεν είχαμε ενδείξεις ότι υπήρχε νόσημα», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας. «Το δεύτερο ανησυχητικό», τόνισε, «είναι ότι μεταδόθηκε σε χοιροστάσιο, είναι η πρώτη μολυσμένη μονάδα χοίρων».

Υπενθυμίζεται ότι από τις πρώτες μέρες αυτής της κρίσης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατέστησαν σαφές ότι οι χοίροι είναι πολύ ευάλωτοι και όταν κολλήσουν, αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι’ αυτόν τον λόγο το πλάνο εμβολιασμού στην πρώτη μολυσμένη ζώνη στη Λάρνακα προχώρησε ώστε να προστατευτούν τα χοιροστάσια.

«Το μόνο θετικό που μπορούμε να δούμε από την τελευταία εξέλιξη είναι ότι τουλάχιστον το κρούσμα βρέθηκε σε μία απόμερη περιοχή», είπε επίσης ο Δρ Επαμεινώνδας. Εξήγησε ότι «πρόκειται για τρεις κτηνοτροφικές μονάδες της ίδιας οικογένειας κτηνοτρόφων, με την επόμενη μονάδα από το συγκεκριμένο σημείο να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 Km. Άρα είναι σχετικά απομονωμένο το σημείο του κρούσματος».

Η νέα εικόνα εξάπλωσης του ιού, από τη Λάρνακα και τη νότια Λευκωσία (Γέρι - Δάλι) μέχρι τα δυτικά της Λευκωσίας (Παλιομέτοχο), όπως αποτυπώνεται στον διαδραστικό χάρτη, στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Γεωργίας για τον αφθώδη πυρετό.

«Από τον γιο του ενημερώθηκε για το θετικό κρούσμα ο χοιροτρόφος»

Ο χοιροτρόφος της μονάδας στο Παλιομέτοχο ενημερώθηκε για το θετικό κρούσμα από τηλεφώνημα του γιου του, ενώ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχε άλλη επίσημη ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χοιροτρόφων Κύπρου Πέτρος Καϊλάς.

Ανέφερε ότι το κρούσμα εντοπίστηκε σε χοιροστάσιο στα όρια του Παλιομετόχου, στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου Λευκωσίας, ακριβώς στα σύνορα με τη Νεκρή Ζώνη. Όπως είπε, στην περιοχή υπάρχουν τρία υποστατικά, τα οποία ανήκουν σε τρία αδέλφια και λειτουργούν ως χωριστές μονάδες, με εκείνη στην οποία εντοπίστηκε το κρούσμα να γειτνιάζει με τις άλλες. Πρόσθεσε ότι στη μονάδα αυτή βρίσκονται συνολικά γύρω στις τέσσερις με πέντε χιλιάδες ζώα και εξέφρασε την ευχή να μην έχουν επηρεαστεί και οι υπόλοιπες.

Σύμφωνα με τον κ. Καϊλά, όταν επικοινώνησε με τους υπεύθυνους της μονάδας, ενημερώθηκε ότι εδώ και δύο ημέρες υπήρχαν συμπτώματα ασθένειας και θάνατοι ζώων, γι’ αυτό και κάλεσαν οι ίδιοι τους κτηνιάτρους, οι οποίοι έλαβαν δείγματα για εξέταση. Πρόσθεσε ότι, ενώ η πληροφορία για το θετικό αποτέλεσμα μεταδιδόταν ήδη από τα μέσα ενημέρωσης από το απόγευμα της Τετάρτης, στον ίδιο τον χοιροτρόφο δεν είχε δοθεί, όπως είπε, τίποτε περισσότερο από το τηλεφώνημα που δέχθηκε ο γιος του.

Ο κ. Καϊλάς κατήγγειλε ότι το πρωί της Πέμπτης ο χώρος ήταν αφύλακτος, χωρίς να έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά, σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να διαφανεί αν θα επηρεαστούν οι τιμές, προσθέτοντας ωστόσο ότι, ακόμη και αν σε παγκύπρια βάση το ποσοστό είναι μικρό, για τον κάθε επηρεαζόμενο ξεχωριστά η ζημιά είναι μεγάλη.

Θα ληφθεί υπόψη για το αν θα παραταθεί η καραντίνα μετά την 1η Μαΐου

Την ίδια ώρα ολόκληρη η επικράτεια της Κύπρου βρίσκεται (από τα μέσα Μαρτίου και μέχρι τουλάχιστον την 1η Μαΐου) σε καθεστώς «περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης», μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή έχει παγώσει τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος προς την Ευρώπη. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν δεν αφορούν τα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, όπως το χαλλούμι.

Δεδομένου ότι η ημερομηνία της 1ης Μαΐου μπορεί να τροποποιηθεί (να συντμηθεί ή να παραταθεί) με νέες αποφάσεις της Επιτροπής, ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη, ρωτήσαμε τον Δρα Επαμεινώνδα εάν η δημουργία τρίτης ζώνης στα δυτικά της Λευκωσίας και το πρώτο κρούσμα σε χοίρους θα ληφθoύν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απάντησε ότι «σίγουρα θα το λάβουν υπόψη τους. Όμως δεν πιστεύω ότι θα αλάξει κάτι σε σχέση με την εξαίρεση προϊόντων που υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία. Θα γίνει συζήτηση μεταξύ των ομάδων των διαφόρων χωρών, όπου θα διαφανεί πώς θα εκλάβουν την τελευταία εξέλιξη και οι άλλες χώρες-μελή».

Έφτασαν τις 37.000 οι θανατώσεις

Τα 4.000 ζώα στο χοιροστάσιο του Παλιομετόχου οδηγούνται σε θανάτωση, με τη διαδικασία να ξεκινά σήμερα, όπως είπε.

Σε δηλώσεις της στον «Π» η ανώτερη λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ανέφερε ότι από την αρχή της κρίσης του αφθώδους πυρετού και μέχρι σήμερα ο συνολικός αριθμός των θανατώσεων, για αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίρους, έχει φτάσει περίπου τις 37.000.

Μαζί με το κρούσμα σε φάρμα χοίρων στο Παλιομέτοχο Λευκωσίας, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανήλθε σε 85, σε Λάρνακα (63), Γέρι - Δάλι (21) και Παλιομέτοχο (1).