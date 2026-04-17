Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι μετά το επεισόδιο σκόνης - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Έρχονται βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Παραμένει η σκόνη στην ατμόσφαιρα - Ο καιρός αναλυτικά μέχρι την Δευτέρα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει το Σάββατο αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται μέχρι την Κυριακή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Σήμερα, καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα νότια και νοτιοανατολικά παράλια.

