Δρόμος Πάφου – Πόλης: Γνωστός «παίχτης» κατέθεσε προσφορά – Κοινοπραξία ο δεύτερος διεκδικητής

Δύο προσφορές υποβλήθηκαν την Παρασκευή για το έργο συμπλήρωσης μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, από Αγία Μαρινούδα έως Στρουμπί, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών.

Η CYFIELD CONSTRUCTION LTD κατέθεσε προσφορά ύψους €124.850.000,00, ενώ η ARACO CONSTRUCTION CY LTD & GEOSTROY AD (Joint Venture) κατέθεσε προσφορά ύψους €128.935.480,00. Σημειώνεται ότι στα ποσά των προσφορών δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Το έργο αφορά τη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1, Φάση (Α), μήκους περίπου 15,5 χλμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, το έργο προβλέπει επίσης δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανηφορική λωρίδα όπου απαιτείται, με πρόνοια για μελλοντική κατασκευή δύο επιπλέον λωρίδων, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στην αρχή του έργου, στο σημείο σύνδεσης με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Πάφου, παρά την Αγ. Μαρινούδα.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στο σημείο του μελλοντικού ανισόπεδου κόμβου Τσάδας, καθώς και τερματικού κυκλικού κόμβου μετά το χωριό Στρουμπί, στο σημείο όπου χωροθετείται ο μελλοντικός ανισόπεδος κόμβος Στρουμπιού/Κάθηκα.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη πέντε κοιλαδογέφυρες και δύο σήραγγες, μία στην περιοχή Τσάδας μήκους 720 μ. και μία στην περιοχή Καλλέπειας μήκους 250 μ.

Προβλέπονται επίσης τέσσερις άνω διαβάσεις και δώδεκα κάτω διαβάσεις, καθώς και κατασκευή οχετών ομβρίων. Τέλος, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση οδοφωτισμού, η μετατόπιση και αναβάθμιση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καθώς και συναφή έργα και εργασίες που σχετίζονται με τον αυτοκινητόδρομο.

«Ο διαγωνισμός διεξήχθη με ανοιχτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.