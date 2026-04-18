Οργή για τον δρόμο Δεκέλειας - Έκκληση για επίσπευση των εργασιών, απευθύνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ

Μετά την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, και το τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προβαίνει σε διαβήματα προς τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, προκειμένου να επισπευσθούν οι εργασίες ανακατασκευής της γ΄ φάσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας. Η συγκεκριμένη φάση αφορά δρόμο τριών χιλιομέτρων που καλύπτει την τουριστική περιοχή Ορόκλινης αλλά η υλοποίησή της παρουσιάζει καθυστέρηση πέραν του ενός χρόνου, με τα εργοτάξια να παραμένουν σ’ εξέλιξη μπροστά από τα ξενοδοχεία της περιοχής.

Με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας, Νάκης Αντωνίου, απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε όσα κυβερνητικά τμήματα έχουν άμεση εμπλοκή στην κατασκευή του πολύ σημαντικού, για τη Λάρνακα, οδικού έργου όπως προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο. Διότι όσο καθυστερεί η παράδοση του έργου τόσο μεγαλώνει η ζημιά για τα ξενοδοχεία και τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Η γ΄ φάση ανακατασκευής του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, από τον Ναυτικό Όμιλο μέχρι τα όρια της Πύλας, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 με αρχικό συμβατικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 30 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι ο εργολάβος όφειλε να είχε παραδώσει τον δρόμο τον Μάρτιο του 2025. Αντί αυτού, ζήτησε κι εξασφάλισε παράταση πέραν του ενός έτους, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης τέλη Απριλίου 2026. Με την εικόνα, όμως, που παρουσιάζει το εργοτάξιο σήμερα, θεωρείται αδύνατο να παραδοθεί ολόκληρο το έργο τις επόμενες 12-13 μέρες. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ τόνισε την ανάγκη όπως ο δρόμος ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, διότι, όπως εξήγησε, εφόσον παραταθεί κι άλλο η παράδοσή του, η οικονομική ζημιά για τους ξενοδόχους και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες θα είναι τεράστια. Λαμβάνοντας, δε, υπόψη τις ακυρώσεις κρατήσεων αλλά και τη μειωμένη ροή νέων κρατήσεων λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, τα εργοτάξια μπροστά από τα ξενοδοχεία και η οχληρία που προκαλούν καθημερινά αποτελούν έναν επιπρόσθετο ανασταλτικό παράγοντα για τους ξένους τουρίστες να παραθερίσουν στη συγκεκριμένη περιοχή. «Είναι κρίμα, διότι ένα διαχρονικό αίτημα της Λάρνακας, η μετακίνηση των πετρελαιοδεξαμενών, έχει προ πολλού ολοκληρωθεί από το παραλιακό μέτωπο του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας αλλά τώρα προκύπτει νέο πρόβλημα που αφορά την ανακατασκευή του δρόμου, ο οποίος θα έπρεπε να είχε τελειώσει πριν από έναν χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνίου. Θυμίζουμε ότι, πριν από μερικές μέρες, ο πρόεδρος της τοπικής εταιρείας τουρισμού, Ντίνος Λευκαρίτης, είχε αποστείλει επιστολή στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση για επίσπευση των εργασιών της γ΄ φάσης του δρόμου Δεκέλειας.

Λάβρος ο Πολυβίου

Μιλώντας, εξάλλου, στον «Π», ο CEO της εταιρείας Sunnyseekers, που διαχειρίζεται το πολυτελές Radisson Beach Hotel, Μάριος Πολυβίου, είπε ότι τα έργα στον υπό αναφορά δρόμο έχουν επηρεάσει αρνητικά όλα τα ξενοδοχεία της τουριστικής περιοχής Ορόκλινης. «Τα εργοτάξια είναι μπροστά από τα ξενοδοχεία μας, ο δρόμος είναι δύσβατος, ενώ ούτε καν σωστές σημάνσεις δεν έχουν τοποθετηθεί για να καθοδηγούν τον κόσμο. Το δυστύχημα είναι ότι ούτε οι δύο πρώτες φάσεις του δρόμου Δεκέλειας, που έχουν ολοκληρωθεί, παρουσιάζουν καλή εικόνα, διότι δεν έχουν καθαριστεί ούτε έγινε κατάλληλη τοπιοτεχνία. Είναι ένας δρόμος-ντροπή για τη Λάρνακα. Έχουμε ακυρώσεις και σοβαρές επιπτώσεις εξαιτίας των εργοταξίων. Ακόμα και συνέδρια, που ήταν προγραμματισμένα στο ξενοδοχείο μας, έχουν ακυρωθεί λόγω των έργων που καθυστερούν», ανέφερε φανερά ενοχλημένος για την κατάσταση που επικρατεί ο Μ. Πολυβίου.