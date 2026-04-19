Φεύγει η σκόνη κι έρχονται καταιγίδες - Πού θα χτυπήσουν σήμερα τα φαινόμενα

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα διατηρούν άστατο το σκηνικό, με τη σκόνη να υποχωρεί σταδιακά μέχρι το απόγευμα, δίνοντας τη θέση της σε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού, όπου δεν αποκλείεται και χαλάζι, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, η οποία ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα υποχωρήσει.

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Σύντομα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και στο εσωτερικό αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ το απόγευμα στα νοτιοανατολικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια, στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα στις πλείστες περιοχές του νησιού θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, θα δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.