ΕΞΕΛΙΞΗ - Σφετερισμός: Παραδέχθηκε ενοχή ο 41χρονος Ουκρανός

Ανατροπή σημειώθηκε κατά τη σημερινή δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου στην υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα με κατηγορούμενο τον 41χρονο Ουκρανό κτηματομεσίτη Denys Pohodin.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή στις 18 από τις 36 κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Οι κατηγορίες που παραδέχθηκε ενοχή αφορούν στη διαφήμιση και προώθηση ακινήτων που ανήκουν σε ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες, χωρίς την συγκατάθεσή τους. Ο Denys Bohodin διαφήμιζε και προωθούσε ακίνητα για πώληση σε διαφορετικά τουριστικά συγκροτήματα που ανεγέρθηκαν παράνομα στις περιοχές Άγιος Σέργιος, Γαστριά, Τρίκωμο, Ακανθού, Καλογραία και Άγιο Αμβρόσιο.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη στην υπόθεση, το Κακουργιοδικείο όρισε την επόμενη δικάσιμο για τις 11 Μαΐου για σκοπούς γεγονότων και επιβολή ποινής για τις κατηγορίες που παραδέχθηκε και για σκοπούς ακρόασης για τις κατηγορίες που δεν παραδέχθηκε. Σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες που δεν παραδέχθηκε, είναι σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ κατηγορούσας Αρχής και υπεράσπισης, ώστε να συμφωνηθούν τα γεγονότα και οι υπόλοιπες 18 κατηγορίες να ανασταλούν.

Ο Ουκρανός είναι υπό κράτηση από τον περασμένο Μάρτιο μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο Denys Pohodin είναι ιδιοκτήτης ιστοσελίδας και εταιρείας που ασχολείται με αγοραπωλησίες ακινήτων στα κατεχόμενα. Πρόκειται για την εταιρεία GP Cyprus η οποία διαφημίζει και πωλεί ακίνητα σε διάφορες περιοχές στα κατεχόμενα, όπου έχουν ανεγερθεί από εργοληπτικές εταιρείες μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα με διαμερίσματα και επαύλεις.